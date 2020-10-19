【社交轉運大法@IM網欄】仲玩IG FB？ 年輕「興」什麼？

如果要大家打開Facebook，找出裡面最年輕的好友，他/她會屬於哪個Generation呢? 作為一個社交平台，Facebook獨占鰲頭長達十年，早就過了扮Young的年紀。過去十年，從Tumblr到Medium；再由Google+ 到Word Press，無一足以撼動Facebook的地位。但對Z世代乃至10後的α世代（Generation Alpha）而言，Facebook卻淪落成應酬姨媽姑姐，佯裝讓她們貼近自己生活的煙幕。不知道苦學中文的Mark Zuckerberg可曾聽過歲月不饒人。

疫情反覆下大家老是常在家；社交疏遠，虛擬世界間的距離卻前所未有的靠近。藉此良機，與其開口埋口「年輕人的世界我不懂」，不妨一同進入年輕人的世界。如果細看下載排行，除了Zoom以及慘遭祭旗的抖音，不少陌生面孔的數據也令人眼前一亮，例如分別於2015及2016年誕生的 Discord 和 Houseparty。

作為專用於遊戲電競的傳訊及串流平台，Discord的流量自然隨遊戲發展而水漲船高。但早著先機的它洞悉疫情下的社交需求，借勢轉型定位更廣闊的線上社交。如果閣下還有中學生朋友，2020年的春天，那些青春少男少女就是在Discord的嬉笑打鬧中度過。而能夠跑出，自然不是池中之物。Discord兼具Whatsapp的通訊私人性及IG、Youtube等的內容公開性；透過極豐富多變的符號公仔打造趣緻的對話體驗，得到青睞。歸根究底，過往朝夕相處的朋友天各一方，而困獸鬥令大家渴望尋找淨土，Discord就是一方淨土，是重視朋輩及逃離現實而成的Safe Space。

至於Houseparty，根據Business of Apps的數據，三月時的下載增長是Zoom的三倍；完美詮釋堂可以不上，會可以不開，但聚會不能停的理念。Facetime並不新鮮，但要融合派對元素便要花心思。Houseparty設有不同的互動功能，例如經典遊戲大電視「Heads Up」、Truth or Dare、指定跳舞等。覺得無聊？Well，Staycation大行其道，在酒店房打卡就很有趣嗎？苦中作樂見見朋友，夫復何求？當沒有慾望能被滿足，創造儀式感本身就是一種滿足。我由衷認為努力快樂的年輕人真的很天真可愛，無計，可能想心態年輕。

來佬貨說完了，老少咸宜的本地嘢當然不容忽視。疫情反覆，但防疫措施久不久放寬，大家總算有到過K房、酒店鬆一鬆。奈何香港人最愛的旅行，就遙遙無期；機場陣「徐」即將成為回憶。不過，Picso或者可以為你止止癮。主打旅行社交的Picso為網紅蒐集了香港絕美的風景打卡點；眼睛想旅行就可以養眼，想坐言起行又可以得到路痴專屬的「尋找最短路徑」功能，總之不一定出國才算旅行！

有人說疫情帶來新常態是Revolution，也有人認為是欠缺增值的involution「內捲化」。社會潮流存在未必合理，但放棄了解可能就錯過了一部分的未來。同理，保持年輕不可能，但嘗試了解，總沒那麼難。

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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