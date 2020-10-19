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【美股焦點】外資估值研究機構：大型科技股股價「非常高」　但估值上並沒有泡沫

股樓投資 15:53 2020/10/19

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倫敦基金管理公司、專門研究估值的投資機構ValuAnalysis承認，亞馬遜（美：AMZN）和英偉達（美：NVDA）的股價公認非常高，但該行對這些公司進行了很長時間的研究，認為其市值仍然合理，認為市場不應該用傳統估值方法對特斯拉（美：TSLA），亞馬遜和等公司進行估值。ValuAnalysis的基金目前持有英偉達和亞馬遜的股票，不過兩隻股票的總持倉量僅佔其投資組合的4％，該基金目前並沒有持有特斯拉的股票。

該行引用之前對增長和市場預期之間的關係的研究，研究發現，轉化為利潤的增長，並和增長之間的關係會趨向於平緩。簡單而言就是，相對於低增長股票，投資者對高增長股票估值通常會打了個折扣。該行亦指，不少大型科技股其具有「反衰退」特徵，該特徵理應給予更高估值。

該行以Tesla為例指：「現時Tesla股價為其淨經濟資產的16.2倍。但如果投資者認同電動車最終能取代燃料汽車，那麼這個估值就不算離譜。」該行指，到2025年，如果電動車在汽車市場所佔份額能達到8％（與摩根大通的行業分析一致），那麼特斯拉可以賣出超過200萬架車，是今年預期銷量的4倍，收入將達到800億美元左右，故認為市場集中討論目前當刻高估值並無意義。

 

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