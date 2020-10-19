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【千手公關@iM網欄】萬能CEO  「零公關」策略的迷思

名人薈萃 16:29 2020/10/19

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一個外國新聞網站日前爆料，美國科創巨企Tesla 今年年初已解散其美國總部的公關部門，這代表了什麼？一眾記者連月來向 Tesla 提問但一直未獲回應。事件引發不少討論，有人認為社交平台已取代傳媒，無怪乎有人認為能幹的管理層可以不須要公關大員，甚至替代公關的角色，有人則認為這為公關行業敲響警號。
 
Tesla 行政總裁 Elon Musk 一向言論出位，外界經常將他與美國總統特朗普相提並論，皆因兩人對傳媒諸多不滿，索性在 Twitter直接發文，而 Elon Musk 的 Twitter 帳戶追隨者多達3,900萬，已儼如一家網媒。
 
企業一般都十分注重商譽和形象，上市公司更講求高透明度，故此除了投資在廣告及市場推廣作自我宣傳外，不少企業亦設有公關部門，而公關其中一項日常工作便是與媒體打交道，以借助第三方如傳媒、專欄作家、博客、Youtuber 或 KOL 等，發放訊息、提高曝光率及建立正面形象。當市場出現謠言或不確消息時，更要透過盡快澄清，以免不正確資訊越傳越廣越描越黑，影響顧客或投資者信心。
 
Tesla一向奉行「零廣告」策略，現更發揚光大至「零公關」，會否引起其他企業仿傚呢?
 
Tesla 是一家獨特的科創巨企，雖然不時有負面新聞，但它是不少駕駛人士的 dream car，其動向及技術發展吸引全球注視。Elon Musk 更非一般傳統企業家，他活躍於社交平台，成功凝聚數以千萬計的追隨者。看似萬能的CEO，產品又是領先市場，決定把公司的「眼耳口鼻」都關上，又是如何明智的決定？

 不是賣花讚花香，公關的功能不限於此。更何況，公司內每個部門也有其職能和價值，每個人的時間成本也不同! 筆者相信作為CEO 的elon 數口肯定也不錯的，難道他也要把會計部刪掉，自己當上cfo丶會計部角色嗎？

現今資訊發達，社會複雜多變，公關身負企業傳訊的職責，不乏發展空間。當企業出現危機時，更突顯公關的價值;
 
一樁事情、一個現象，難以斷定公關的未來。新媒體的興起對公關界來說孰喜孰憂，端賴公關人能否以積極開放的態度，靈活變通的頭腦，走出一條新道路。

Tesla 此舉，還是看看後著吧！

作者_也許簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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