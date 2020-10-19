【新股IPO】藥明巨諾開始IPO預演　集資額傳加至最多27億元

▲ 藥明巨諾由藥明康德及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立。

內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（JW Therapeutics）已開始IPO預演。藥明巨諾計劃集資3億至3.5億美元（約23.4億至27.3億港元），較早前傳出的2億至3億美元為高。高盛和瑞銀為藥明巨諾的聯席保薦人。

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藥明巨諾由藥明康德 （02359） 及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立。藥明巨諾計劃將上市集資所得將用於其核心候選產品relma-cel、其他侯選產品及潛在管線產品等。

據招股書初步顯示，藥明巨諾上半年虧損擴大至約6.5億元（人民幣，下同），去年同期為3.6億元；經營虧損則進一步擴大至1.58億元，去年同期為8011萬元。

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編輯：陳韻妍