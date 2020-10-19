【新冠疫苗】輝瑞生産數十萬劑疫苗 11月申請緊急授權

新冠肺炎疫情全球大流行，全球關注新冠肺炎疫苗將於何時面世。美國輝瑞（Pfizer）藥廠於比利時的工廠，已生産數十萬劑新冠疫苗，希望於今年底前生産1億劑疫苗。輝瑞早前表示，如新冠疫苗的臨床試驗結果理想，會於11月申請緊急使用授權。

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英國《每日郵報》周日（18日）發布一段短片，顯示輝瑞位於比利時工廠的生産綫情況，工廠内的研究人員正在製作新冠疫苗，輝瑞更透露工廠已生産數十萬劑新冠疫苗。

輝瑞英國地區負責人奧斯本（Ben Osborn）表示，他對生産綫成功出產第一劑新冠疫苗感到高興。輝瑞計劃於今年生産1億劑疫苗，提供其中4,000萬劑給英國使用。輝瑞希望明年會加大產量，預計生産13億劑疫苗。

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輝瑞目前正安排4.4萬名志願者進行臨床試驗，早前表示料於本月底取得疫苗有效性的數據，並於11月第三周取得疫苗安全性的數據。輝瑞表示如試驗結果理想，於11月底前會為疫苗申請在美國的緊急使用授權。

奧斯本更表示，輝瑞位於英國肯特郡桑威奇（Sandwich）的實驗室，成功發現可作為新冠肺炎潛在療法的藥物。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國輝瑞（Pfizer）藥廠於比利時的工廠，已生産數十萬劑新冠肺炎疫苗。