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【澳洲疫情】維多利亞州連續6日確診個位數 墨爾本人「放監」理髮

環球社會熱點 15:14 2020/10/19

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澳洲維多利亞州確診個案連續6日錄得個位數增長，當局放寬部份限制措施，墨爾本民眾終於可以出門理髮。

澳洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸緩和，疫情震央維多利亞州在過去一天僅錄得4宗新增確診個案和1宗死亡個案，是連續6日維持個位數增長。當局於周一（19日）起放寬部份限制措施。

澳洲全國累計確診27,399宗，全國9成確診個案來自墨爾本所屬的維多利亞州，為第二波疫情的震央。全國累計死亡人數905人，817宗來自維多利亞州。當地經過月餘的嚴格封城措施後，鑑於疫情受控，終在周一（19日）起放寬部份限制措施。

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當局於周一（19日）起放寬部份限制措施, 墨爾本民眾外出時間無限制, 但必須在住所方圓25公里範圍內, 食肆只可外賣；室外限聚令從5人放寬至10人，可來自兩個家庭。滑板公園、高爾夫球場、網球場都會重開。

在一系列安全指引下，墨爾本民眾還可以理髮、享用專職醫療服務（如理治療、言語治療等）、裝修房屋、洗車、競標等。

在維多利亞州，每個家庭可容許兩位訪客以及照顧者探訪，室內和室外招待場所可容納人數分別增至40人和70人。

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責任編輯：葉芷樺
 

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