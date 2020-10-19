【加快入市】新盤熱賣 買家轉投鐵路沿線尋寶 換樓客賣樓後睇樓一個鐘即購YOHO Town3房

大圍站新盤柏傲莊1首輪銷售錄得沽清佳績，對二手市場起正面推動作用，買家入市信心增強，二手市場亦受惠，不少買家前往鐵路沿線項目尋找心水盤。剛過去的周六日（17日至18日），元朗區錄得16宗二手交投，市況保持暢旺。

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中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗站YOHO系列屋苑周末期間交投暢旺，共錄得5宗成交，包括2宗YOHO Town及3宗Grand YOHO成交。其中YOHO Town 1座高層F室，實用面積393平方呎，兩房間隔，叫價645萬元，議價後以638萬元易手，平均實用呎價16234元。原業主於2012年12月以356萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利282萬元，單位升值79%。

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二手交投氣氛升溫，換樓客也加快入市決定。美聯物業分行營業經理龍國榮表示，一名換樓客日前售出自住物業後，翌日即於元朗區內物色心儀單位，睇樓僅1小時，遇上YOHO Town 2座中層E室單位，實用面積約516平方呎，3房間隔，向東享開揚山景。原業主月前叫價約820萬元放售，未有開放睇樓，因鄰近商場配套齊全，交通便利，吸引上述換樓客洽商承接。雙方議價後，終以774萬元成交，折合實用呎價約15,000元。

資料顯示，原業主於2004年1月以約151.2萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約622.8萬元，物業升值逾4倍。

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記者：陳詠妍