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【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部　iPhone 12 Pro反應好過預期

即市財經 15:29 2020/10/19

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iPhone 12預購反應佳，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。另外，iPhone 12 Pro預購好過預期。

iPhone 12與iPhone 12 Pro

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郭明錤指出，由於忠心果迷初期偏好高端機型、受益於中國強勁需求與即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期。 大部分國家的iPhone 12 Pro運送時間為2至4個星期，來自中國的需求佔全球35%至45%。 中國預購需求強勁原因包括華為禁令使部分高端機需求移轉、5G基礎建設較普及有利行銷。

郭明錤指出，iPhone 11降價影響iPhone 12預購需求，另外iPhone 12 Pro的初期供應不足，也限制了首週末銷量。他估計，iPhone 12與12 Pro開賣後首週末銷售量為700萬至900萬部，低於iPhone 11系列的1,000萬至1,200萬部 、iPhone 6系列的1,000萬部，以及iPhone 6S系列的1,300萬部 。

郭明錤又估計，iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購訂單與首週末銷售量將低於iPhone 12與12 Pro，預估iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max第四季的出貨佔比，分別為10%至15%、30%至35%、30%至35%與15%至20%。

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編輯：吳敏芳

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