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【特朗普移民】倘敗選去國 特朗普哪裡有出路？【多圖】

環球政治 15:48 2020/10/19

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美國大選投票日尚餘約兩星期，現任總統特朗普曾經揚言，一旦敗選便會離開美國。倘若一語成讖，特朗普要尋求出路，其實也不容易，畢竟過去4年來，對他看不過眼的人和政府也實在太多。

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特朗普上周在佐治亞州舉行造勢大會時揚言，跟美國政治史上最差勁的候選人角逐，令他感到很大壓力。他更聲言，假如敗給拜登，他或許會離開這個國家。

美國不少時事評論認為，特朗普一旦敗選、失去總統豁免權，便可能面臨各種起訴。如果被美國追緝，特朗普在世上可以選擇的地方其實不多。素來反對特朗普的政治新聞網站《Politico》便替他盤點了一些候選地點。

這些國家料不會是特朗普適合的移民之地

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  • 非洲

特朗普2018年曾經形容非洲國家是「糞坑國家」（shithole countries），對方應該不會歡迎他。

  • 比利時布魯塞爾

特朗普2016年競選期間，形容當地接納眾多穆斯林移民，是個地獄（hellhole），料也不會受歡迎。

  • 墨西哥

特朗普一直看不起墨西哥，又屢次公開批評對方縱容非法移民進入美國，難望獲得對方收容。

  • 科索沃加齊沃達湖

加齊沃達湖（Lake Gazivode）橫跨科索沃和塞爾維亞，憑著特朗普促成兩國和約，理應可成為上賓。但加齊沃達湖近期改名為特朗普湖（Lake Trump），便惹來當地人反感，相信不太歡迎這位冠名的美國人移居至此。

  • 德國柏林

雖然德國近期在不少議題跟美國唱反調，但難以想像德國願意為特朗普，跟美國對著幹。

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這些地方料會樂於收容特朗普

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  • 蘇格蘭或愛爾蘭

兩地均有絕佳的高爾夫球場，相信很合特朗普心意，而特朗普母親更是生於蘇格蘭。兩地估計也會歡迎特朗普移居，但兩地同時也跟美國有引渡條款，可能對特朗普構成潛在隱憂。

  • 俄羅斯巴爾維哈

巴爾維哈（Barvikha）其實位處俄羅斯首都莫斯科的市郊，俄羅斯總統普京會到此度假，相信不會讓特朗普吃閉門羹。而坊間也一直盛傳敘利亞總統巴沙爾將流亡於此。

  • 盧森堡

這個歐洲小國的徵稅不多，料會合特朗普心意，而盧森堡相信也不會把特朗普拒諸門外。

  • 波蘭特朗普堡

特朗普堡（Fort Trump）是美軍撤出德國後，應波蘭要求改駐當地的美軍基地，預料波蘭會歡迎特朗普到來。由於該處屬於軍事基地，一旦有人前來示威，軍人有權開槍驅趕。

  • 斯洛文尼亞新梅斯托

新梅斯托（Novo Mesto）是第一夫人梅拉尼婭的故鄉，相信特朗普可以隨妻子移居。而特朗普向來對東歐情有獨鍾，在3名妻子當中，有2人都是東歐出身。

  • 北韓

特朗普在上半個任期的最大外交成就，正是跟北韓領袖金正恩的世紀破冰會面。假如特朗普願意配合金正恩宣傳金氏政體的美好，相信金正恩也會顧念舊情，收容特朗普。

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責任編輯：陳啟賢

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