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【香港遊香港】國泰60年前推索價20元　港人瘋搶環港遊機票原來非新鮮事？　

即市財經 14:57 2020/10/19

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國泰航空60年前舉辦「星期日天空遊覽飛行」的報章廣告。

疫情重擊旅遊業，航空公司紛紛推出「Flycation」境內遊自救，國泰航空 （00293） 旗下的廉航HK Express以及香港航空都有推出香港遊香港套餐。正當大家以為環港遊是疫下的新玩意，但原來國泰早在60年前已經大搞「天空遊覽飛行」，可謂是第一代的「Flycation」，每次索價只需20元。

HK Express及香港航空早前先後推出「環港遊」航班，索價大約1,200元左右，港人可能「旅行癮」太大機票旋即搶購一空，反應相當熱烈。

資深傳媒人曾智華日前在個人社交網頁，上載一張國泰航空舉辦「星期日天空遊覽飛行」的報章廣告，每逢周日上午11時起，航班每半小時從啟德機場起飛一次，大小同價每位20元。曾智華形容猶如「時光倒流60年！」

網民：廣告出自1957年　大嘆當年20元「唔易拎出來」

到底這則廣告是幾時刊登？有心水清的網民翻查，相信是出於1957年，因為當年的5月12日是周日，而且廣告上印有的電話號碼只有5個數字，相信是50年代的產物。

現在重看60年前的環港遊只需20元，可能會覺得「平到笑」，但有網民留言指出，當年一碗雲吞麵都只是3毫子、而一般當寫字樓文職月薪大約150元，大嘆「當年20蚊，對一般人來講都唔簡單，唔易拎出來」、「當時每月平均百幾二百蚊，廿蚊等於十分一人工！」、「以前坐飛機唔係人人可以負擔，離遠望到已經好興奮」。

廣告原圖

曾智華登出一張國泰航空在1957年的廣告，當時票價只需20元。（曾智華Facebook）

相關文章：

【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？

【香港航空】港航推香港飛香港航班「觀賞日落」　開售100 張機票即售罄（附連結）

【UOFlycation】香港快運HK Express推1.5小時環港遊 機票火速售罄（第二版）

 

編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 機票 廉航 廣告 曾智華 廣告 國泰航空（00293） 航空 香港

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