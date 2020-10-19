【本周市場焦點】美國紓困方案談判無進展　多間科企本周放榜

美股上周三大指數整體都錄得升幅，道指與標指分別升約0.4%及0.2%，是連續第二周上揚，納指則連升4周，上周漲0.79%。不過市場情緒並不積極，主要股指走勢反復，前3天連續下跌，直至最後兩天反彈。

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長努欽（Steven Mnuchin）已經就新一輪紓困方案談判數周，惟一直難達成一致協議，雙方目前正就一項規模1.8萬億至2.2萬億美元的一攬子計劃進行談判，佩洛西周日（18日）就大選前達成協議向白宮提出「死綫」，她稱白宮必須在本周二（20日）與民主黨達成協議，否則在大選前很難通過法案，分析認為屆時或會對美國經濟與風險資產不利。

市場還持續關注美股業績，本周輪到 IBM (IBM)、英特爾 (INTC）、Netflix (NFLX) 等科技股公布財報。上周有49間標指成分股公布季業績，86%優於預期。

外資估值研究機構：大型科技股股價「非常高」 但估值上並沒有泡沫【下一頁】

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另外本周四美國將迎來大選前的最後一次總統辯論，這次辯論將涉及六大議題，包括新冠疫情、美國家庭、美國種族、國家安全、領導力、氣候變遷。目前市場正押拜登（Joe Biden）獲勝，根據美國民調網站RealClearPolitics數據顯示，綜合多個博彩網站來看，截至周一（19日），拜登領先現任總統特朗普（Donald Trump）18.7個百分點，同時在多個搖擺州中領先特朗普。

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編輯：李勝男