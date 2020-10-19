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【歐洲第二波疫情】4國周末確診破頂 意大利收緊限制

環球社會熱點 14:23 2020/10/19

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歐洲第二波疫情惡化，在過去周末，多個國家的新冠肺炎確診數字再創新高，包括波蘭、比時利、意大利和法國。疫情由西歐蔓延至中歐國家，瑞士實施口罩令，要求民眾在室內配戴口罩。在捷克，大批民眾發起示威，反對實施口罩令等的限制措施，警察施放催淚煙驅散人群。

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意大利

意大利連續兩日的確診病例創新高，政府宣布進一步收緊防疫限制。總理孔特（Giuseppe Conte）表示，新的防疫限制是避免封城的必要措施。中央政府授權市長，在晚上9時後關閉市內的公共場所、食肆須縮短營業時間、收緊限聚令。

孔特周日晚上在電視演說中稱，不能浪費時間，必須採取措施避免可能嚴重損害經濟的封城。他呼籲，政府實施新措施的同時，民眾也要盡自己本份防疫；並補充最有效預防措施仍然是基本措施：戴口罩、保持社交距離和勤洗手。

瑞士

瑞士每日確診較前一周急增150%，政府周一實施口罩令及15人限聚令，建議企業實施在家工作。政府發表聲明指，近日的新增確診病例令人擔憂，涉及所有年齡層和州分。

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捷克

捷克約有2000名民眾上街示威，抗議政府實施的防疫措施。示威由冰上曲棍球球迷發起，示威者向警察投擲啤酒樽、單車，防暴警察及裝甲車駐守布拉格的舊城區廣場。

捷克上周五新增11,105宗確診，周六再多8,713。在過去一周，政府下令酒吧和食肆關閉，學校也要改為線上授課。副總理哈夫利切克（Karel Havlíček）稱，措施至少維持兩周，再決定是否全面封城。

荷蘭

荷蘭上周要求酒吧及食肆關閉一個月，民眾抗疫之際，王室成員竟搭飛機出外度假，結果在輿論壓力下急急腳折返。首相呂特（Mark Rutte）承認，沒有阻止國王度假，是「錯誤的評估」。

呂特周日向國會發信，承認已經知道國王的外遊計劃，但意識到錯誤時「已經為時已晚」。

荷蘭王室出遊挨轟 飛希臘度假一日折返【下一頁】

多國周末確診破頂
國家 確診破頂日期 新增病例（宗）
意大利 18/10/2020 11,705
法國 17/10/2020 32,427
波蘭 17/10/2020 9,622
比時利 18/10/2020 10,964

責任編輯：鄧燕君

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