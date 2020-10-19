【美國大選】佛羅里達州開始提前投票 全美近2800萬人已行使公民權利

被視為左右美國大選結果的佛羅里達州，於周一起開放提前投票，備受民主、共和兩黨關注。距離11月3日大選投票日尚餘兩星期，全美國已有近2800萬人提前投票，打破了美國過往紀錄。

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手握29張選舉人票的佛羅里達州，是全美國擁有選舉人票第3多的州分，僅次於加州和德州，跟紐約州看齊。由於加州和紐約州被視為民主黨票倉，只有德州傾向共和黨，但並不足夠，因此特朗普想要贏出大選，佛羅里達州這29張選舉人票是非取不可。

特朗普上周兩度前往佛羅里達州，一次是舉行造勢大會，另一次則是出席電視台問答大會；而民主黨對手拜登上周也到過當地拉票。

根據路透社與Ipsos在10月7至14日聯合進行的民調，拜登支持度為49%，稍優於特朗普的47%，但民調誤差範疇約4個百分點，故可以把兩者視為勢均力敵、難分高下。

佛羅里達大學選舉數據顯示，全美國至今已有2790萬人提前投票，較過往大選前的任何時間都要多。若按上屆投票的1億3660萬人計算，2790萬人提前投票，即相當於已有超過20%行使了其公民權利。

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責任編輯：陳啟賢