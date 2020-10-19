  • 27°C
香港時間 : 20201019日 (一) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】佛羅里達州開始提前投票 全美近2800萬人已行使公民權利

環球政治 14:09 2020/10/19

分享：

被視為左右美國大選結果的佛羅里達州，於周一起開放提前投票，備受民主、共和兩黨關注。距離11月3日大選投票日尚餘兩星期，全美國已有近2800萬人提前投票，打破了美國過往紀錄。

【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票【下一頁】

【美國大選】佐治亞州提前投票首日 排隊長達11小時【下一頁】

手握29張選舉人票的佛羅里達州，是全美國擁有選舉人票第3多的州分，僅次於加州和德州，跟紐約州看齊。由於加州和紐約州被視為民主黨票倉，只有德州傾向共和黨，但並不足夠，因此特朗普想要贏出大選，佛羅里達州這29張選舉人票是非取不可。

特朗普上周兩度前往佛羅里達州，一次是舉行造勢大會，另一次則是出席電視台問答大會；而民主黨對手拜登上周也到過當地拉票。

根據路透社與Ipsos在10月7至14日聯合進行的民調，拜登支持度為49%，稍優於特朗普的47%，但民調誤差範疇約4個百分點，故可以把兩者視為勢均力敵、難分高下。

佛羅里達大學選舉數據顯示，全美國至今已有2790萬人提前投票，較過往大選前的任何時間都要多。若按上屆投票的1億3660萬人計算，2790萬人提前投票，即相當於已有超過20%行使了其公民權利。

【美國大選】周五再辯論 特朗普預告改變策略【下一頁】

【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

美14歲女童發現新冠肺炎潛在療法 贏3M青年科學家賽
今日
美14歲女童發現新冠肺炎潛在療法 贏3M青年科學家賽
【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應
今日
【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應
【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平
今日
【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平
【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖）
今日
【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖）
【英國疫情】威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效
今日
【英國疫情】威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效
總統大選 選舉 特朗普 拜登 佛羅里達 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】4國周末確診破頂 意大利收緊限制

下一篇文章

【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】單日增逾7萬確診 反彈至7月以來最多
【美國疫情】單日增逾7萬確診 反彈至7月以來最多
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【泰國示威】示威者擠滿曼谷街頭 總理巴育尋求對話【多圖】
【泰國示威】示威者擠滿曼谷街頭 總理巴育尋求對話【多圖】
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【美國大選】民主黨黑人議員倒戈 撐特朗普玩「人群衝浪」
【美國大選】民主黨黑人議員倒戈 撐特朗普玩「人群衝浪」
新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間14:00）