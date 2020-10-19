美14歲女童發現新冠肺炎潛在療法 贏3M青年科學家賽

▲ 美國德州一名14歲女童利用電腦模擬方式，成功發現治療新冠肺炎的潛在療法。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國科學家積極研究新冠肺炎療法及疫苗。美國德州一名14歲女童利用電腦模擬方式，成功發現治療新冠肺炎的潛在療法。她憑此發現於2020年度的3M青年科學家挑戰賽勝出，奪得2.5萬美元的獎金。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，印度裔的切布羅盧（Anika Chebrolu）使用電腦模擬方式，發現一種先導化合物，可以選擇性結合新型冠狀病毒的尖刺蛋白，或能成為新冠肺炎療法。

切布羅盧提到即使每年都有疫苗及抗流感藥推出市場，但美國每年仍有相當數量的患者死亡，再加上受到1918年西班牙流感的事件啟發，促使她嘗試尋找潛在療法。

她表示自己起初的目標是尋找可與流感病毒尖刺蛋白結合的先導化合物，但由於新冠肺炎於短時間内席捲全球，她在導師協助下改變研究方向，集中針對新冠肺炎。

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3M青年科學家挑戰賽的評委莫斯（Cindy Moss）形容切布羅盧的研究全面，指她曾檢查大量數據庫而得出成果，又讚她熟悉創新過程和擅長溝通，利用自己的時間及才華為人類帶來希望。

據悉，切布羅盧現時的目標是與科學家和研究人員合作，將她的發現發展為新冠肺炎的實際療法，以控制新冠肺炎發病率和死亡率。

責任編輯：鄭錦玲