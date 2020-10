【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應

▲ 餐飲批發商去信財相辛偉誠,促請辛偉誠往後將保就業補貼計劃(furlough scheme)擴展至食物供應商。

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,受嚴格的防疫措施影響,餐飲批發商表示,由於餐飲款待的業務受損,可能連帶為醫院、老人院、學校等機構批發餐食的服務也受影響。業界促請英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)提供支援,以保障公共機構服務繼續運作。

批發分銷商聯會和食品飲品聯會(Federation of Wholesale Distributors and the Food and Drink Federation)表示,受限聚令和晚上10點的宵禁令影響,服務業的生意務損失慘重。

報道稱,這些食品批發商的生意一般7成來自餐飲服務業,3成來自公共機構服務。當服務生意的收入下降,或難支撐本身收益微薄的公共服務。

有批發商表示,專為老人院和醫院而設的軟餐,且包送貨服務,非超級市場食品可以取代。業界擔心,若政府不出手救亡,業界或出現倒閉潮,最終影響公共機構服務。

業界去信財相辛偉誠,促請辛偉誠往後將保就業補貼計劃(furlough scheme)擴展至食物批發商。

財政部表示,自3月以來已提供超過2000億英鎊的支援,特別是對服務業及其供應鏈。

責任編輯:葉芷樺