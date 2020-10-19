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【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應

環球社會熱點 13:59 2020/10/19

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餐飲批發商去信財相辛偉誠，促請辛偉誠往後將保就業補貼計劃（furlough scheme）擴展至食物供應商。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，受嚴格的防疫措施影響，餐飲批發商表示，由於餐飲款待的業務受損，可能連帶為醫院、老人院、學校等機構批發餐食的服務也受影響。業界促請英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）提供支援，以保障公共機構服務繼續運作。

批發分銷商聯會和食品飲品聯會（Federation of Wholesale Distributors and the Food and Drink Federation）表示，受限聚令和晚上10點的宵禁令影響，服務業的生意務損失慘重。

【英國疫情】威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效【下一頁】

【英國疫情】大曼徹斯特12醫院爆滿 市長：加資助才封城【下一頁】

報道稱，這些食品批發商的生意一般7成來自餐飲服務業，3成來自公共機構服務。當服務生意的收入下降，或難支撐本身收益微薄的公共服務。

有批發商表示，專為老人院和醫院而設的軟餐，且包送貨服務，非超級市場食品可以取代。業界擔心，若政府不出手救亡，業界或出現倒閉潮，最終影響公共機構服務。

業界去信財相辛偉誠，促請辛偉誠往後將保就業補貼計劃（furlough scheme）擴展至食物批發商。

財政部表示，自3月以來已提供超過2000億英鎊的支援，特別是對服務業及其供應鏈。

【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖）【下一頁】

【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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