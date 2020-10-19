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【iPhone 12】小心爆Mon！蘋果公布iPhone 12屏幕更換價格

科技 15:15 2020/10/19

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蘋果宣布，iPhone可享有1年保養期，但若使用不當等原因導致手機受損，則不計算在iPhone的保養範圍之內，需要用戶自行承擔費用。

蘋果（Apple）iPhone 12系列手機上周正式登場，最快本周五（23日）可取貨。與此同時，蘋果宣布，所有iPhone自購買之日起，便享有1年保養期。蘋果也同時公布各款機款，包括iPhone 12系列，屏幕更換的價格。

【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記

蘋果宣布，iPhone可享有1年保養期，但若使用不當等原因導致手機受損，則不計算在iPhone的保養範圍之內，需要用戶自行承擔費用。蘋果也同時公開， iPhone 12和 iPhone 12 Pro的屏幕更換費用，價格為2,139港元；而11月6日才開始接受預訂的iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max，屏幕更換價格則尚未公布。

相對上一代，若以 iPhone 11作為iPhone 12的對應版本，iPhone 12系列更換屏幕的價格就比iPhone 11系列高，iPhone 11只需1,569港元就可替換；不過iPhone 12的屏幕規格升級，若對應同為OLED的iPhone 11 Pro，價格則一樣為2,139港元。

【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀

責任編輯：曾曉汶

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