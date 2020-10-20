【新股IPO】螞蟻集團傳成功闖關 下周二招股

螞蟻集團傳下周二招股，11月6日掛牌。

近日有關螞蟻集團的新聞不斷在更新，上周還說上市時間表或受阻，今日又有指招股進程已進入直路了。外電引述消息人士指，螞蟻集團IPO已獲得中國證監會批准，至於香港方面，有指螞蟻集團計劃今日（19日）尋求港交所（00388）批准，同時亦將於本周獲中證監批准在上海科創板上市，料最快下周初啟動招股。

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如此推算，若螞蟻集團成功本周通過上市聆訊，根據正常程序應該最快需2星期後，即11月首個星期就會掛牌。

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另一方面，由於需求強勁，螞蟻集團亦將IPO估值目標由早前定下的2,500億美元，提升至2,800億美元，預計集資約350億美元。新加坡政府投資公司（GIC）擬斥資10億美元參與螞蟻集團上市計劃，淡馬錫和社保基金亦會參與。

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記者：張以正