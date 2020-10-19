【中國經濟】摩根資管朱超平：經濟復甦強勁預示第三季業績亮麗　助穩定投資者情緒

▲ 朱超平指，投資者在美國大選前保持謹慎，A股市場可能繼續9月初以來的波動調整行情。（路透社圖片）

中國第三季經濟增長加快，按年增長4.9%。摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，中國經濟已收復了疫情造成的損失，持續的經濟復甦進一步支持了消費者和私營企業的信心，使經濟活動維持了3月以來的增長勢頭，預期中國經濟增長在未來幾個季度將回歸正常軌道。

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朱超平指，投資者在美國大選前保持謹慎，A股市場可能繼續9月初以來的波動調整行情，但強勁的經濟數據可能預示上市公司第三季業績總體表現較為亮麗，有助於穩定投資者情緒，更大範圍的經濟復蘇則可能提振滯後行業板塊的表現。

「如果在美國大選後市場不確定性下降，A股市場可能回歸慢牛行情。投資者應當堅持基本面驅動的選股策略，避免跟風投機。」

朱超平表示，人民銀行的謹慎政策有望使境內債券收益率維持在較高水平，也持續支撐人民幣滙率，令中國資產在國際投資者間保持較高吸引力，預期國內股市和債市的外資流入有望持續，而隨國內債券市場進一步開發和國際投資者經驗的積累，外資對債市的參與也可能逐漸從國債和政策性金融債擴展至公司信用債。

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編輯：陳韻妍