【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平

美國總統候選人最後一場辯論預定本周四（22日，本港時間周五早上）舉行，將由全國廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）負責主持。共和黨總統特朗普之前同意由韋爾克主持辯論，但隨著韋爾克被發現在Twitter貼出跟民主黨前總統奧巴馬的合照，特朗普隨即改口，大呼不公平，但仍會繼續參與辯論。

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在上月底的第一場辯論中，特朗普不斷跟主持人華萊士（Chris Wallace）互相「搶咪」，特朗普的辯論對手仿佛是華萊士，而非拜登。事件不只惹來特朗普不滿，也讓外界更關注由誰人擔任辯論主持。

周四即將上演的最後一場辯論，將由NBC的韋爾克主持，也讓她因而成為大眾焦點。

NBC立場一直偏向反對特朗普，但特朗普競選陣營的高級顧問米勒（Jason Miller）上周曾對韋爾克有不錯的評價，形容對方非常公道，可以做到了不起的工作。而特朗普過去也同意由韋爾克擔任評論主持。

不過，韋爾克上周五（16日）一度關閉她的Twitter帳戶，之後又重開，引起外界關注。繼原定第二場辯論主持斯庫利（Steve Scully）之後，韋爾克也被發現有明顯支持民主黨的傾向，並曾跟前總統奧巴馬伉儷合照。

於是，特朗普也翻臉，上周六（17日）在Twitter發帖指：

「她總是可怕且不公平，就像大部分假新聞記者，但我仍會參與遊戲。人們會知道的！斯庫利的情況如何？」

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責任編輯：陳啟賢