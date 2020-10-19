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【美國大選】辯論主持被揭為民主黨擁躉 特朗普高呼不公平

環球政治 14:02 2020/10/19

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美國總統候選人最後一場辯論預定本周四（22日，本港時間周五早上）舉行，將由全國廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）負責主持。共和黨總統特朗普之前同意由韋爾克主持辯論，但隨著韋爾克被發現在Twitter貼出跟民主黨前總統奧巴馬的合照，特朗普隨即改口，大呼不公平，但仍會繼續參與辯論。

【美國大選】周五再辯論 特朗普預告改變策略【下一頁】

【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業【下一頁】

在上月底的第一場辯論中，特朗普不斷跟主持人華萊士（Chris Wallace）互相「搶咪」，特朗普的辯論對手仿佛是華萊士，而非拜登。事件不只惹來特朗普不滿，也讓外界更關注由誰人擔任辯論主持。

周四即將上演的最後一場辯論，將由NBC的韋爾克主持，也讓她因而成為大眾焦點。

NBC立場一直偏向反對特朗普，但特朗普競選陣營的高級顧問米勒（Jason Miller）上周曾對韋爾克有不錯的評價，形容對方非常公道，可以做到了不起的工作。而特朗普過去也同意由韋爾克擔任評論主持。

不過，韋爾克上周五（16日）一度關閉她的Twitter帳戶，之後又重開，引起外界關注。繼原定第二場辯論主持斯庫利（Steve Scully）之後，韋爾克也被發現有明顯支持民主黨的傾向，並曾跟前總統奧巴馬伉儷合照。

於是，特朗普也翻臉，上周六（17日）在Twitter發帖指：

「她總是可怕且不公平，就像大部分假新聞記者，但我仍會參與遊戲。人們會知道的！斯庫利的情況如何？」

【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲【下一頁】

【美國大選】霍士新聞翻舊賬：Twitter高層多次咒特朗普死【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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