【Netflix煲劇】Netflix料增長放緩被指低估？　分析師：第3季應增600萬用戶

▲ 《衛報》引述高盛分析師Heath Terry 估計，Netflix第三季將會錄得600萬名新用戶。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情影響大眾的日常生活，居家抗疫期間創造不少商機。影片串流平台Netflix亦從中受惠，惟疫情一直持續，能否為Netflix的用戶數量繼續增長？

因應疫情，人們均留在家中，家居娛樂大行其道。單是今年上半年，Netflix新增用戶高達2600萬；去年同期的增長僅得1200萬。Netflix亦因此被受追捧，市值已超越迪士尼。

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日前Netflix公布第三季預測，估算將新增250萬用戶，更認為受疫情推動的新增訂閱已不會再屢屢破頂。該平台甚至預計未來將會出現放緩，不過市場不少分析師亦認為Netflix低估現況，相信實際情況將會比Netflix的估算多至少1倍。

《衛報》引述高盛分析師Heath Terry 估計，Netflix第三季將會錄得600萬名新用戶，由平台增加新內容、娛樂競爭不大、居家時間更長所致。

不過，市場亦並非完全沒有競爭。串流平台開始崛起，包括Disney+。推出不足一年，Disney+已累積超過6000萬用戶。疫情來襲，Disney+更擴充服務至吸納新電影在平台上映，進一步刺激訂閱表現。

縱使如此，Netflix平台上的內容仍然遠超於Disney+，且每年更投放170億美元製作及購買節目版權；分析師相信短期內Netflix仍處於領導地位。

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責任編輯：葉泳珊