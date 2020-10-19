【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖）

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【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增逾3千宗
歐洲第二波疫情持續，德國單日新增逾5千宗新冠肺炎確診個案，引起民眾憂慮會否封城，大批民眾於超市搶購廁紙等日用品。德國農業部長提醒民眾，疫情未有影響德國供應鏈，更指民眾囤積日用品的舉動是「不合邏輯」。
德國大型超級市場奧樂齊超市（Aldi）、艾德卡（Edeka）表示，廁紙等多項日用品的需求急增，情況如德國在3月時宣布封城，民眾搶購日用品的情況相若。
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德國農業部長克勒克納（Julia Kloeckner）表示，新冠疫情沒有影響或危及食物供應鏈，反而是因消費者搶購物品，令供應出現阻礙。
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他又指，如果所有消費者都購買正常數量的商品，就不會出現貨品短缺的情況。
克勒克納指：
「圈積的人不僅行為不合邏輯，而且缺乏團結精神。最終，這些商品中有很多之後都被掉進垃圾桶。」
（Whoever is hoarding is not only acting illogically, but lacking solidarity. And in the end, many of these goods end up in the garbage can.）
責任編輯：林嘉莉