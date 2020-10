【歐洲第二波疫情】德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖）

歐洲第二波疫情持續,德國單日新增逾5千宗新冠肺炎確診個案,引起民眾憂慮會否封城,大批民眾於超市搶購廁紙等日用品。德國農業部長提醒民眾,疫情未有影響德國供應鏈,更指民眾囤積日用品的舉動是「不合邏輯」。

德國大型超級市場奧樂齊超市(Aldi)、艾德卡(Edeka)表示,廁紙等多項日用品的需求急增,情況如德國在3月時宣布封城,民眾搶購日用品的情況相若。

德國農業部長克勒克納(Julia Kloeckner)表示,新冠疫情沒有影響或危及食物供應鏈,反而是因消費者搶購物品,令供應出現阻礙。

他又指,如果所有消費者都購買正常數量的商品,就不會出現貨品短缺的情況。

克勒克納指:

「圈積的人不僅行為不合邏輯,而且缺乏團結精神。最終,這些商品中有很多之後都被掉進垃圾桶。」

(Whoever is hoarding is not only acting illogically, but lacking solidarity. And in the end, many of these goods end up in the garbage can.)