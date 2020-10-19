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【蘋果動向】蘋果將推頭戴式新品　Sony傳已接單供應微型顯示器

科技 14:30 2020/10/19

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近日外媒傳出蘋果（Apple）將於明年推出HMD新品，而Sony已接獲訂單，為蘋果供應HMD用微型顯示器（Micro display）。

美國專利商標局今年初發布了與蘋果頭戴式顯示器（Head Mounted Displays，HMD）設備有關的專利申請，近日外媒傳出蘋果（Apple）將於明年推出HMD新品，而Sony已接獲訂單，為蘋果供應HMD用微型顯示器（Micro display）。

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日刊工業新聞 今日（19 日）報道，Sony所接獲的訂單，是生產使用OLED面板的微型顯示器，料用於蘋果2021年開賣的頭戴式顯示器產品上。雖然一直傳出蘋果正研發支援擴增實境（AR）/ 虛擬實境（VR）的HMD產品，惟該企未曾承認過。

除iPhone外，蘋果的無線耳機AirPods、智能手錶Apple Watch等硬件亦熱銷。據市場調研機構Strategy Analytics數據顯示，2019年Apple Watch的銷量達3070萬隻，AirPods則售出6000萬件，故蘋果自家HMD產品也備受注目。

責任編輯：姚慧儀

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