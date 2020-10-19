【量子科技】習近平要求發展量子科技　一文看清中美科企量子科技研究

▲ 量子計算時代即將開啟？

中美科技戰的背景下，中共總書記習近平本周強調，要充分認識推動量子科技發展的重要性及緊迫性，加强量子科技發展戰略謀劃及系統佈局。習近平最新講話，令市場聚焦量子科技領域的相關行業，A股相關概念股周一早市亦隨之大漲，究竟什麽是量子科技？全球有哪些科技公司正在研究，又進展到哪一步？

目前量子技術主要發展量子信息技術，當中最具代表性的是量子計算和量子通訊，引全球各國政府、科技巨頭爭先研究及佈局。

全球主要科技公司主攻量子計算機，這是一種基於量子力學中的疊加和量子糾纏原理等性質進行數據計算的計算機，應用於科學模擬、大數據處理等方面，具有傳統計算機無可比擬的計算能力及速度，是為來計算機變革的主要方向。

在該領域中，谷歌（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）、IBM（美：IBM）、英特爾（美：INTC）、亞馬遜（美：AMZN）等科技公司領跑，並不斷更新最新研究成果，而中國科技公司阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、百度（美：BIDU）、華為等亦奮起直追。

阿里巴巴

2015年7月，阿里巴巴旗下阿里雲和中國科學院建立阿里巴巴量子計算實驗室。 該實驗室研究各個領域的量子計算應用，包括人工智能和電子商務和數據中心的安全性。 2018年2月，阿里雲推出具有11個量子比特的量子計算雲服務。

騰訊

騰訊佈局量子技術開始於2017年初，2018年提出ABC2.0技術佈局（AI、RoBotics、Quantum Computing）。

目前騰訊側重於從量子AI 入手，首先進入化學和藥物研發領域。在量子AI 理論上，騰訊量子實驗室與外部科學家Iordanis Kerenidis 研發第一個有可證明的量子加速算法。 騰訊量子實驗室也在探索搭建SimHub 科學計算平台，建立雲端的科學計算生態。

百度

百度於2018年3月宣布成立量子計算研究所，該計劃的重點是量子信息理論和量子計算。據悉 ，百度計劃在五年內組建世界一流的量子計算研究所，並逐步將量子計算融入到業務中。

華為

華為量子計算研究實驗室目前主要研究方向包括量子計算物理與操控、量子軟件，量子算法與應用等。2018年，華為首次正式對外公佈了其量子計算模擬器HiQ 1.0 雲服務平台，搭載量子線路模擬器。2019年 發布量子計算雲服務2.0，新增業界領先的量子化學模擬平台HiQ Fermion 和量子調控模塊HiQ Pulse 。另有消息稱華為已經與多個量子計算研究團隊建立了戰略合作關係。

谷歌Google

量子處理器是現階段量子計算技術的主要研究熱點和核心瓶頸，Google主要研究方向為超導，2018年推出72Q處理器Bristlecone，當時在量子比特數量上全球領先。2019年利用53Q量子計算機，用3分鐘完成全球最強大超算Summit需耗費一萬年才能完成的計算實驗，Google研究人員宣布Google已實現「量子霸權」。

量子軟件方面，Google擁有開源量子計算框架Cirq。今年初利用TensorFlow原本在機器學習領域中的強勢地位推出了量子機器學習庫TensorFlow Quantum，率先搶佔量子機器學習領域的先機。

8月，Google量子研究團隊在量子計算機上模擬了迄今最大規模的化學反應，該研究成果徹底改變理論化學，未來或應用於醫學、工業等行業。

微軟Microsoft

拓撲量子比特是支撐Microsoft量子計算機的主要理念。今年9月，Microsoft與哥本哈根大學合作產生製作拓撲量子計算機的新材料，是Microsoft研究拓撲量子計算機數十年來取得的重大進展。

另外，Microsoft推出了量子編程語言Q#和與之配套的Microsoft開源量子開發工具包，並擁有量子計算雲平台Azure Quantum。

亞馬遜Amazon

亞馬遜2019年底宣布提供量子計算雲服務，正式入局量子領域。並於今年8月中旬，宣布其Braket量子計算雲平台全面上市，用戶通過 Braket可訪問D-Wave、IonQ、Rigetti的後端硬件系統。除了運行量子算法，客戶還可以使用Braket來設計運行混合算法。

英特爾Intel

Intel在量子處理器方面的主攻方向為超導和矽量子點。 2018年初推出了49Q超導量子測試晶片，名為「Tangle Lake」；2019年與Bluefors和Afore合作推出量子低溫晶圓探針測試工具，加速矽量子比特測試過程。

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編輯：陳華