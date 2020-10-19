▲ 【英國疫情】威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效

英國疫情持續，威爾士預計周一下午宣布二次封城。惟外界質疑，維持2周的全面封城是否有助對抗新冠肺炎疫情。威爾士旅客運輸聯會總監John Pocket透露，封鎖措施將由10月23日的晚上6時開始，至11月9日結束，猶如回到3月的情況，並質疑成效。

英媒報道，威爾士首席大臣翟景輝（Mark Drakeford）周日（18日）開會討論封城事宜，周一（19日）早上開會作最終決定，聽取專家意見後，決定在午後宣布再次封城。

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當地企業急於尋求政府是否將實施封城的答案。咖啡店東主貝克（Sarah Baker）稱，她早前認為會封城3至4周，強調民眾應學習與病毒共存及保持警覺。花店店主狄克遜（Lottie Dixon）指，封城的不確定性令她感到憂慮，不知花店是否要關閉。

威爾士已有17個地區處於封鎖狀態，禁止非必要的旅行。這意味威爾士目前約有230萬人須遵守封鎖限制，佔當地3分2人口。

威爾士政府早前形容，封鎖限制為「防火道」（fire break），而不是「斷路器」（circuit break），或暗示措施僅維持數周，而不是數月。

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責任編輯：鄧燕君