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【英國疫情】威爾士二次封城 周五起為期2周

環球社會熱點 22:09 2020/10/19

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【英國疫情】威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效

英國疫情持續，威爾士周一下午宣布二次封城。封鎖措施由周五（10月23日）晚上6時開始，至11月9日結束，猶如回到3月的情況。惟有聲音質疑，維持2周的全面封城，是否有助對抗新冠肺炎疫情。

英媒早前報道，威爾士首席大臣翟景輝（Mark Drakeford）周日（18日）開會討論封城事宜，周一（19日）早上開會作最終決定，聽取專家意見後，午後宣布再次封城。

威爾士當局的措施及建議包括：

  • 盡量留在家中，外出運動等少數活動，可獲豁免；
  • 如果可以的話，建議在家工作；
  • 來自不同家庭的人士，不能於室內或室外聚會；
  • 酒吧、餐廳、酒店及非必需品店舖停業，提供食物外賣的店舖除外；
  • 學校結束年中假期後，縱會如期復課，但只容許第7及第8年的中學生回校上課。

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咖啡店東主貝克（Sarah Baker）稱，她早前認為會封城3至4周，強調民眾應學習與病毒共存及保持警覺。花店店主狄克遜（Lottie Dixon）指，封城的不確定性令她感到憂慮，不知花店是否要關閉。

威爾士過去7日，每10萬人有130宗確診，至今已有17個地區處於封鎖狀態，禁止非必要的出行。這意味威爾士目前約有230萬人須遵守封鎖限制，佔當地3分2人口。

威爾士政府早前形容，封鎖限制為「防火道」（fire break），而不是「斷路器」（circuit break），或暗示措施僅維持數周，而不是數月。

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責任編輯：鄧燕君

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