【英國疫情】威爾士二次封城 周五起為期2周

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間22:00）
英國疫情持續，威爾士周一下午宣布二次封城。封鎖措施由周五（10月23日）晚上6時開始，至11月9日結束，猶如回到3月的情況。惟有聲音質疑，維持2周的全面封城，是否有助對抗新冠肺炎疫情。
英媒早前報道，威爾士首席大臣翟景輝（Mark Drakeford）周日（18日）開會討論封城事宜，周一（19日）早上開會作最終決定，聽取專家意見後，午後宣布再次封城。
威爾士當局的措施及建議包括：
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咖啡店東主貝克（Sarah Baker）稱，她早前認為會封城3至4周，強調民眾應學習與病毒共存及保持警覺。花店店主狄克遜（Lottie Dixon）指，封城的不確定性令她感到憂慮，不知花店是否要關閉。
威爾士過去7日，每10萬人有130宗確診，至今已有17個地區處於封鎖狀態，禁止非必要的出行。這意味威爾士目前約有230萬人須遵守封鎖限制，佔當地3分2人口。
威爾士政府早前形容，封鎖限制為「防火道」（fire break），而不是「斷路器」（circuit break），或暗示措施僅維持數周，而不是數月。
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責任編輯：鄧燕君