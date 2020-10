【美國大選】周五再辯論 特朗普預告改變策略

美國總統候選人最後一場辯論預定本周四(22日,本港時間周五早上)舉行,共和黨總統特朗普的競選顧問預告,特朗普在今場辯論將改變策略,給民主黨對手拜登留一些空間回應,不會重演第一場辯論跟主持人三人混亂的場面。

【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業【下一頁】

【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲【下一頁】

特朗普競選陣營的高級顧問米勒(Jason Miller)談及本周辯論的策略時稱:

「當你談及(辯論)風格、方式,我認為特朗普總統將會讓拜登在部分議題上多一些空間解釋。」

(When you talk about style, when you talk about approach, I do think that President Trump is going to give Joe Biden a little bit more room to explain himself on some of these issues.)