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【美國大選】周五再辯論 特朗普預告改變策略

環球政治 13:10 2020/10/19

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美國總統候選人最後一場辯論預定本周四（22日，本港時間周五早上）舉行，共和黨總統特朗普的競選顧問預告，特朗普在今場辯論將改變策略，給民主黨對手拜登留一些空間回應，不會重演第一場辯論跟主持人三人混亂的場面。

【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業【下一頁】

【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲【下一頁】

特朗普競選陣營的高級顧問米勒（Jason Miller）談及本周辯論的策略時稱：

「當你談及（辯論）風格、方式，我認為特朗普總統將會讓拜登在部分議題上多一些空間解釋。」
（When you talk about style, when you talk about approach, I do think that President Trump is going to give Joe Biden a little bit more room to explain himself on some of these issues.）

外界估計，米勒所指的部分議題，將是民主黨人近日倡議的擴大最高法院組成，以及拜登兒子亨特（Hunter Biden）近日被踢爆利用其副總統權位而在烏克蘭和中國獲取私人利益。

米勒又指，假如辯論聚焦在外交政策，將是「完美」，正好審視拜登昔日對「無止境戰爭」（endless wars）的支持，以及特朗普近期多項和平條約的成果。

自從爆出家族醜聞後，拜登至今仍然拒絕回應，僅形容這是潑污水策略，對爆料內容始終避而不談；至於擴大最高法院組成的看法，拜登也是採取迴避態度，經傳媒苦苦追問下，才於上周表示，自己不是這主意的擁躉。

【美國大選】民主黨黑人議員倒戈 撐特朗普玩「人群衝浪」【下一頁】

【美國大選】霍士新聞翻舊賬：Twitter高層多次咒特朗普死【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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