【美國疫情】特朗普顧問指口罩無用 遭Twitter刪文

美國的新冠肺炎疫情全球大流行，美國總統特朗普早前也確診新冠肺炎。特朗普顧問阿特拉斯（Scott Atlas）於社交媒體Twitter發表聲稱戴口罩無用的帖文，其後遭Twitter以内容涉及虛假和誤導性信息為由刪除。

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阿特拉斯今年8月成為白宮新顧問，本身是神經放射學專家。阿特拉斯並不擅長傳染病領域，仍獲特朗普（Donald Trump）委任為白宮抗疫小組成員。

阿特拉斯上周六（17日）於Twitter發帖文表示：「口罩有效？沒有。」（Masks work? NO.）阿特拉斯又加入一篇文章的連結，該文章的内容同為批評口罩的防疫成效。

阿特拉斯的帖文其後遭刪除，頁面上顯示「此帖文不可用。」（This Tweet is unavailable）的字句。Twitter指出公司禁止用戶發布關於新冠肺炎疫情的虛假和誤導性信息，該帖文違反政策而要刪除。

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阿特拉斯其後表示，Twitter刪除帖文屬於審查行為，他再次堅稱，要求普通人戴口罩及實施口罩令並無作用。

但美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）9月於美國國會聽證會上表示，口罩是對抗新冠病毒的最強大公共衛生工具（the most powerful public health tool）。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 特朗普的科學顧問阿特拉斯（Scott Atlas）於社交媒體Twitter發表聲稱戴口罩無用的帖文，其後遭Twitter​​​​​​​刪除。