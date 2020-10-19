【美國大選】Google報告揭疑中國黑客新手段　冒防毒軟件入侵拜登陣營系統

▲ Google日前發布最新報告，指美國總統選舉拉票時期，發現有疑似中國和伊朗政府指示的黑客手法，假冒防毒軟件入侵總統候選人幕僚團隊的電腦，並發動類似釣魚郵件的攻擊。

美國總統大選將至，各國的黑客集團都已展開干擾活動。Google日前發布最新報告，指美國總統選舉拉票時期，發現有疑似中國和伊朗政府指示的黑客手法，假冒防毒軟件入侵總統候選人幕僚團隊的電腦，並發動類似釣魚郵件的攻擊。

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Google報告顯示，有一組名為「APT31」、疑似中國黑客的案例中，看到電子郵件附上連結，並引導用戶到程式碼平台「GitHub」下載惡意軟件，同時提供合法版本的知名防毒軟件「McAfee」引用戶上當。當用戶下載後，黑客便可透過Dropbox、Python程式碼發動遠端指令，並入侵電腦。其後便可在電腦進行任何指令、下載或上傳所有文件。

Google威脅分析小組負責人Shane Huntley表示，黑客行動已進行一段時間。從今年6月開始，中國、伊朗黑客持續對兩名美國總統候選人的幕僚團隊，而是次主要針對民主黨總統候選人、前副總統拜登的競選陣營發動攻擊。Google強調，目前已向FBI提交相關報告資料。

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責任編輯：曾曉汶