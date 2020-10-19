【國泰危機】國泰9月客運按年跌98%　「最樂觀展望」明年運力不足正常一半

▲ 國泰9月客運續跌逾9成，料明年最樂觀僅開以往50%客運力

國泰航空 （00293） 公布9月客貨運數據，9月載客量按年跌98%至4.71萬人次，即日均1568人，運載率24.9%，但以跌幅和載客人數都已是近6個月最佳表現。國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，仔細分析國泰航空業面對的困境，目前預期國泰今年年底前僅會營運10%疫情前客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常水平。

我們檢視了多項可能性較大的疫情恢復情況，最終決定了採納上述最為樂觀的展望。

林紹波預計，明年上半年營運低於4分之1的客運運力，期望市道下半年逐漸復甦，當中預測建基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。國泰未在公告透露本季公布的重組方案事宜。

圖解國泰營運困境

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國泰上月運力為正常水平9%，較8月的8%微增，月內恢復宿霧和珀斯的航班，而於9月較倚重前往英國的留學生需求。國泰營運3班由香港前往倫敦的包機，滿足來自中國內地的過境旅客需求，也為來自上海的過境旅客開辦一班由香港前往特拉維夫的包機。

自8月中香港放寬中國內地出境轉機限制以來，有關需求逐漸回升。總括而言，過境旅客佔9月整體客運量大約33%。

國泰今年首9個月，客運量按年減83.2%，運載率就跌20.3百分點至62.5%。

貨運旺季需求增加 仍不及疫情前

貨運方面，國泰9月運載量按年跌36.6%，運載率升9.8百分點至75.3%。國泰指出，貨運業務剛踏入傳統旺季，整體國泰網絡的貨運需求亦見增加。雖然貨運量按月上升約 7%，但仍較疫情前水平大為遜色。

國泰上月開始以波音777-300ER飛機客艙運載香港郵政的郵件，公司指這些『客貨機』（preighters）經過改裝，移除部份經濟艙座椅以騰出額外載貨空間。

國泰今首9個月，貨運量跌34%，運載率就升7.8百分點至71.1%。

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編輯：麥德銘