【虛擬銀行】眾安銀行推扣賬卡網購回贈6%　推出首日逾1萬人申請（第二版）

▲ 眾安銀行本周一正式推出扣賬卡。

眾安銀行本周（19日）正式推出自訂號碼扣賬卡，首階段推出三項消費優惠，分別是：網購回贈6%、Deliveroo訂餐11%回贈、指定咖啡店買一送一，並主打回贈即時到手。眾安銀行扣賬卡推出首日，獲逾1萬名用戶申請，即時獲發虛擬卡。

眾安銀行在社交平台宣布，在扣賬卡推出首日，超過1萬名用戶即時申請。目前眾安銀行首階段先推出虛擬卡，並將於稍後時間送上實體卡。

眾安銀行Visa扣賬卡，不設年費、利息及逾期費用，即日起所有眾安銀行用戶，可以在手機應用程式啟動扣賬卡。

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回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將眾安銀行賬戶連結至ZA Coin才可獲回贈。用戶每月可就每項現金回贈賺取最多2萬個ZA Coin，即每月合共最多可獲400元回贈。

眾安銀行今年3月正式開業，早前該行披露總客戶人數已突破18萬人。

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編輯：謝智聰