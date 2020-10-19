【iPhone 12】iPhone 12預購反應熱烈　大中華蘋果供應鏈股份齊升

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【虛擬銀行】眾安銀行正式推出扣賬卡 網購回贈6%
iPhone 12預購反應熱列，大中華三地蘋果供應鏈股票今早上漲。本港代表瑞聲(02018)半日升2.3%，午收44.7元； 高偉電子(01415)升逾4%，報4.35元；富智康(02038)半日升逾2%，報0.96元；鴻騰六零八八科技(06088)升近13.6%，午收4元，成交額逾2億元。
中金發表報告指出，內地消費者對iPhone 12預購熱情高漲，Phone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone。
A股、台股蘋果供應連齊漲
|產品
|部件
|供應商
|iPhone
|攝像頭模組
|歐菲光、水晶光電、高偉電子
|聲學器件
|瑞聲、歌爾、立訊精密
|連接器
|立訊精密、信維通信
|天綫
|立訊精密、信維通信
|結構件
|工業富聯、藍思科技、長盈精密
|PCB
|鵬鼎控股、東山精密
|支撑材料
|領益智造、信維通信
|電池
|德賽電池、欣旺達
|激光設備
|大族激光
|模切件
|安潔科技
|代工
|工業富聯、立訊精密
另外，歌爾股份(深002241)升逾2%、藍思科技(深300433 )漲逾1%、立訊精密(深002475)僅升0.8%、工業富聯(滬601138)上1%，報13.92元人幣。
台股方面，大立光(3008 )上漲3.9%、鴻海(2317 )上漲3.2%、台積電(2330)上漲1.1%、台郡科技(6269 TT)上漲3.8%。
iPhone 12及iPhone 12 Pro設多色選擇
iPhone 12 料熱銷
中金發表報告中表示，根據蘋果官網，iPhone 12預售發貨時已普遍拉長到2至3周，而12 Pro則已經達到3至4周為近3年新高，反映熱銷程度。另外，京東平台上的預約數同比增長31%。
報告指出，此次美國運營商推出「史上最大的促銷優惠」，以舊換新最高能抵扣800美元，有望有效刺激iPhone 12 銷量。iPhone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone，有望終結蘋果手機連續5年銷量下滑的頹勢。
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編輯：吳敏芳