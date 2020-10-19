【iPhone 12】iPhone 12預購反應熱烈　大中華蘋果供應鏈股份齊升

▲ 中金報告指出，iPhone 12 Pro發貨已經拉長到3至4周為近3年新高，反映熱銷程度。

iPhone 12預購反應熱列，大中華三地蘋果供應鏈股票今早上漲。本港代表瑞聲(02018)半日升2.3%，午收44.7元； 高偉電子(01415)升逾4%，報4.35元；富智康(02038)半日升逾2%，報0.96元；鴻騰六零八八科技(06088)升近13.6%，午收4元，成交額逾2億元。

中金發表報告指出，內地消費者對iPhone 12預購熱情高漲，Phone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone。

A股、台股蘋果供應連齊漲

產品 部件 供應商 iPhone 攝像頭模組 歐菲光、水晶光電、高偉電子 聲學器件 瑞聲、歌爾、立訊精密 連接器 立訊精密、信維通信 天綫 立訊精密、信維通信 結構件 工業富聯、藍思科技、長盈精密 PCB 鵬鼎控股、東山精密 支撑材料 領益智造、信維通信 電池 德賽電池、欣旺達 激光設備 大族激光 模切件 安潔科技 代工 工業富聯、立訊精密

另外，歌爾股份(深002241)升逾2%、藍思科技(深300433 )漲逾1%、立訊精密(深002475)僅升0.8%、工業富聯(滬601138)上1%，報13.92元人幣。

台股方面，大立光(3008 )上漲3.9%、鴻海(2317 )上漲3.2%、台積電(2330)上漲1.1%、台郡科技(6269 TT)上漲3.8%。

iPhone 12及iPhone 12 Pro設多色選擇

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iPhone 12 料熱銷

中金發表報告中表示，根據蘋果官網，iPhone 12預售發貨時已普遍拉長到2至3周，而12 Pro則已經達到3至4周為近3年新高，反映熱銷程度。另外，京東平台上的預約數同比增長31%。

報告指出，此次美國運營商推出「史上最大的促銷優惠」，以舊換新最高能抵扣800美元，有望有效刺激iPhone 12 銷量。iPhone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone，有望終結蘋果手機連續5年銷量下滑的頹勢。

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編輯：吳敏芳