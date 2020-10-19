【iPhone 12】中金：iPhone 12內地預購熱烈、或成iPhone 6 以來最強　蘋果供應鏈股齊升

▲ 中金發表報告指出，內地消費者對iPhone 12預購熱情高漲，Phone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone。

iPhone 12預購反應熱列，大中華三地蘋果供應鏈股票今日上漲。中金發表報告指出，內地消費者對iPhone 12預購熱情高漲，Phone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone。

本港代表瑞聲（02018）現升逾2.6%，午收44.85元； 高偉電子 （01415） 升逾7%，報4.49元；富智康（02038）現升4.3%，報0.98元；另外，鴻騰六零八八科技 （06088） 與貝爾金國際旗下品牌貝爾金推出了4款專為iPhone 12 mini， iPhone 12， iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max設計的全新充電配件、屏幕保護等產品，該股現升近15%，最新報4.04元，成交額2.8億元。

A股、台股蘋果供應連齊漲

產品 部件 供應商 iPhone 攝像頭模組 歐菲光、水晶光電、高偉電子 聲學器件 瑞聲、歌爾、立訊精密 連接器 立訊精密、信維通信 天綫 立訊精密、信維通信 結構件 工業富聯、藍思科技、長盈精密 PCB 鵬鼎控股、東山精密 支撑材料 領益智造、信維通信 電池 德賽電池、欣旺達 激光設備 大族激光 模切件 安潔科技 代工 工業富聯、立訊精密

A股蘋果概念股升幅稍遜，歌爾股份（深：002241）現逾1.8%、藍思科技（深：300433 ）漲近1%、立訊精密（深：002475）僅升0.2%、工業富聯（滬：601138）上0.9%，報13.91元人幣。

台股方面，大立光（台：3008 ）全日升4.05%、鴻海（台：2317 ）上漲3.4%、台積電（台：2330）上漲1.9%、台郡科技（台：6269）上漲3.8%。

iPhone 12及iPhone 12 Pro設多色選擇

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iPhone 12 料熱銷

中金發表報告中表示，根據蘋果官網，iPhone 12預售發貨時已普遍拉長到2至3周，而12 Pro則已經達到3至4周為近3年新高，反映熱銷程度。另外，京東平台上的預約數同比增長31%。

報告指出，此次美國運營商推出「史上最大的促銷優惠」，以舊換新最高能抵扣800美元，有望有效刺激iPhone 12 銷量。iPhone 12很可能成為iPhone 6以來最具吸引力的一代iPhone，有望終結蘋果手機連續5年銷量下滑的頹勢。

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編輯：吳敏芳