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【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業

環球社會熱點 12:34 2020/10/19

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【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注，其中墨爾本為港人較關注的地區。受新冠肺炎疫情影響，墨爾本所屬維州一度封城，當地商界批評解封速度太慢，影響商業活動。澳洲財長更指，維州每日平均千人失業。

墨爾本所屬州分維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周日宣布，維州即將放寬某些限制措施，市民可活動範圍增至離家方圓25公里，外出活動沒時間限制，但大部分零售業仍然關閉。

戶外聚會人數上限，由兩戶5人增至10人，滑板公園、高爾夫球場和網球場可重開。墨爾本居民亦可以去剪頭髮、使用專職治療服務、洗車等，但仍須遵守多個嚴格規定。

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安德魯斯指，下一步限封措施是否生效，要視乎下周維州的確診人數。

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）批評安德魯斯在解封方面過度謹慎，指對方是有意與企業作對，是不能夠原諒。弗呂登貝格又斥維州，對職位流失及小企業的困擾冷酷無情、漠不關心。

澳洲商會總幹事韋斯特科特（Jennifer Westacott）指，維州解封進度是「令人費解」及「不能接受」，尤其是確診個案正明顯減少。

責任編輯：林嘉莉

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