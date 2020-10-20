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【美股開市】步入財政刺激措施談判死綫　道指開市升逾百點

即市財經 21:30 2020/10/20

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美股動態不斷更新

美國時間周二（香港時間明早）是兩黨紓困措施談判的死綫，美國財長姆欽將在出訪中東期間，與眾議院議長佩洛西繼續傾電話，縮小刺激方案的分歧，佩洛西昨指出，要看明天情況如何，讓我們要作個判斷，可能不同意這些問題或那些問題，但還要看一看，總體能不能有些進展。昨晚市場憂慮談判無進展，令道指收市跌410點，道指期貨期後反彈200點，有投資者偷步炒可以傾得成功，但選舉前風險仍大。

業績期：P&G（美︰PG）將於開市前公布業績，至於Snap（美︰SNAP）、Netflix（美︰NFLX）則於美股收市後放榜。

數據：美國今日公布9月新屋開工數據。

9月數據 市場預測 實際 前期 修正
新屋動工 146.5萬 141.5萬 141.6萬 138.8萬
新屋動工（按月） +3.5% +1.9% -5.1% -6.7%
建築許可 152萬 155.3萬 147萬 147.6萬
建築許可（按月） +3% +5.2% -0.9% -0.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股

【美股分析】大摩：牛市來臨前標普500指數或再跌一成

【瞬間熊轉牛】炒友勁轉倉2560億元　納指期貨好倉規模金融海嘯以來最勁

即市走勢︰

【21︰30】資金觀望財政刺激措施，美股開市僅反彈50點或0.2%，其後升逾百點，納指升0.6%。

【21︰00】特朗普對Fox新聞說，如果白宮就刺激方案達成協議，共和黨參議院領袖麥康奈爾會支持。麥康奈爾一直是民主黨2.2萬億紓困措施的最大阻力。

道指升122點。

【20︰30】美國公布9月新屋開工數據，僅錄141.5萬，差過市場預期；道指期貨升幅收窄，暫升87點，報28187點。

【19︰33】道指期貨升200點。

【18︰02】道期期貨升152點，報28252點。

【16︰25】道指期貨升139點，報28239點；標指期貨升21點，報3443點；納指期貨升82點，報11733點。

【15︰23】瑞銀（UBS）公布，第三季純利21億美元，按年大幅增長99%，高於市場預期賺15.7億美元。該行已撥出15億美元資本儲備用於回購股票，而且還撥出10億美元用於現金股息。

【滙豐同業】瑞銀第三季多賺99%　撥15億美元回購預計4月恢復派息

【15︰00】歐洲股市初段表現方面，德股跌0.3%；英股跌0.1%；法股升0.1%。

【14︰15】道指期貨升54點，報28154點；標指期貨升11點，報3433點；納指期貨升56點，報11706點。

【13︰25】摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。

【12︰35】高盛（美：GS）捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多時，外電引述消息，美國司法部將於數日內公布，高盛會支付20億美元（約155億港元）調查費，避免陷入美國刑事判決。

【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費　案件與香港也有關連？

【12︰20】Moderna（美：MRNA）行政總裁Stéphane Bancel表示，如果公司在11月公布的大型臨床試驗中獲得了積極的中期結果，美國政府可以在12月授權緊急使用其實驗性疫苗。

【新冠疫苗】Moderna CEO：如中期測試結果正面 12月或可獲緊急使用

【12︰00】道指期貨升104點，報28204點；標指期貨升15點，報3437點；納指期貨升66點，報11716點。

【06︰20】IBM（美︰IBM）收市後公布第三季業績，總收入175.6億美元，稍超市場預期的175.4億美元，經調整每股盈利2.58美元，按年跌3.7%，符預期。IBM公布業績後，盤後股價下跌2.6%，報122.24美元。

【美股業績】IBM連續第三季收入下跌　盤後股價跌逾2%

道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%

 

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10月19日（一）市況

美股早段繼續反彈，美國眾議院議長佩洛西更就財政刺激方案提出最後48小時限期，並稱對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，不過，市場憂慮紓困措施無進展，美股尾市急挫，道指最多跌463點，納指更急挫1.8%。收市後傳出談判有進展的消息，道指期貨跌幅收窄至220點水平。

另外，美股即將進入業績期，其中IBM將於今日（19日）收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅
道指 28,195 -1.4%
納指 11,478 -1.7%
蔚來 27.64 -2.9%
Tesla 430.83 -2.0%
蘋果 115.98 -2.6%
ZOOM 568.34 +1.7%
Palantir 9.56 -1.5%
波音 167.17 -0.1%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【06︰31】道指期貨升104點，納指期貨升0.5%。

【04︰19】佩洛西與財長姆努欽對話得進展，周二繼續談判。

【04︰00】道指收市跌410點或1.4%，收報28195點；標指跌1.6%，收報3426點；納指跌1.7%，收報11478點。

【03︰29】道指最多跌463點或1.6%，標指及納指最多跌1.8%。

【03︰00】恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.6%，德法跌0.4%及0.1%。

【22︰53】美股倒跌，道指跌26點或0.1%、納指挫27點或0.2%。

【21︰48】道指升89點或0.3%、納指揚95點或0.8%。

【21︰45】周二為刺激方案討論最後限期 佩洛西：仍對達成共識感到「樂觀」

【21︰30】美股三大指數開市報捷，道指報28694點，升88點或0.3%；納指上周五走低後，今日反彈，報11732點，升61點或0.5%。

【21︰15】萬國數據傳已通過上市聆訊

【21︰10】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰30】防毒軟件McAfee美國上市　今個星期四起交易

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障　股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部　iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點　港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩

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