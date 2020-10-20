【美股期貨】道指期貨升逾百點　聚焦能否達成刺激措施協議

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下跌，市場擔憂大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠肺炎疫情持續惡化，道指跌410點。不過，報道指美國眾議院議長佩洛西與美國財政部長努欽縮小刺激方案的分歧，計畫周二繼續談判，美股收市後，美股期貨回升。P&G（美︰PG）將於市場公布業績，至於Snap（美︰SNAP）、Netflix（美︰NFLX）則於美股收市後放榜。另外，美國今日將公布9月新屋開工數據。

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焦點新聞︰

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選 利好亞洲股

【美股分析】大摩：牛市來臨前標普500指數或再跌一成

即市走勢︰

【16︰25】道指期貨升139點，報28239點；標指期貨升21點，報3443點；納指期貨升82點，報11733點。

【15︰23】瑞銀（UBS）公布，第三季純利21億美元，按年大幅增長99%，高於市場預期賺15.7億美元。該行已撥出15億美元資本儲備用於回購股票，而且還撥出10億美元用於現金股息。

【滙豐同業】瑞銀第三季多賺99% 撥15億美元回購預計4月恢復派息

【15︰00】歐洲股市初段表現方面，德股跌0.3%；英股跌0.1%；法股升0.1%。

【14︰15】道指期貨升54點，報28154點；標指期貨升11點，報3433點；納指期貨升56點，報11706點。

【13︰25】摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。

【12︰35】高盛（美：GS）捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多時，外電引述消息，美國司法部將於數日內公布，高盛會支付20億美元（約155億港元）調查費，避免陷入美國刑事判決。

【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費 案件與香港也有關連？

【12︰20】Moderna（美：MRNA）行政總裁Stéphane Bancel表示，如果公司在11月公布的大型臨床試驗中獲得了積極的中期結果，美國政府可以在12月授權緊急使用其實驗性疫苗。

【新冠疫苗】Moderna CEO：如中期測試結果正面 12月或可獲緊急使用

【12︰00】道指期貨升104點，報28204點；標指期貨升15點，報3437點；納指期貨升66點，報11716點。

【06︰20】IBM（美︰IBM）收市後公布第三季業績，總收入175.6億美元，稍超市場預期的175.4億美元，經調整每股盈利2.58美元，按年跌3.7%，符預期。IBM公布業績後，盤後股價下跌2.6%，報122.24美元。

【美股業績】IBM連續第三季收入下跌 盤後股價跌逾2%

道指跌410點港股ADR跌125點 美滙指數跌近0.3%

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10月19日（一）市況

美股早段繼續反彈，美國眾議院議長佩洛西更就財政刺激方案提出最後48小時限期，並稱對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，不過，市場憂慮紓困措施無進展，美股尾市急挫，道指最多跌463點，納指更急挫1.8%。收市後傳出談判有進展的消息，道指期貨跌幅收窄至220點水平。

另外，美股即將進入業績期，其中IBM將於今日（19日）收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,195 -1.4% 納指 11,478 -1.7% 蔚來 27.64 -2.9% Tesla 430.83 -2.0% 蘋果 115.98 -2.6% ZOOM 568.34 +1.7% Palantir 9.56 -1.5% 波音 167.17 -0.1%

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即市走勢︰

【06︰31】道指期貨升104點，納指期貨升0.5%。

【04︰19】佩洛西與財長姆努欽對話得進展，周二繼續談判。

【04︰00】道指收市跌410點或1.4%，收報28195點；標指跌1.6%，收報3426點；納指跌1.7%，收報11478點。

【03︰29】道指最多跌463點或1.6%，標指及納指最多跌1.8%。

【03︰00】恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.6%，德法跌0.4%及0.1%。

【22︰53】美股倒跌，道指跌26點或0.1%、納指挫27點或0.2%。

【21︰48】道指升89點或0.3%、納指揚95點或0.8%。

【21︰45】周二為刺激方案討論最後限期 佩洛西：仍對達成共識感到「樂觀」

【21︰30】美股三大指數開市報捷，道指報28694點，升88點或0.3%；納指上周五走低後，今日反彈，報11732點，升61點或0.5%。

【21︰15】萬國數據傳已通過上市聆訊

【21︰10】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰30】防毒軟件McAfee美國上市 今個星期四起交易

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障 股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部 iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點 港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩