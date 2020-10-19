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【美股期貨】憧憬刺激措施道指期貨升逾200點　納指期貨更強勢升逾1%或130點

即市財經 19:03 2020/10/19

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美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，道指升112點。美股期貨於今早亞洲時段造好，道指期貨續升逾百點。市場續憧憬新一輪刺激措施。美國國會眾議院議長佩洛西周六晚與財長努欽再就刺激方案通電，佩洛西對大選前能夠達成方案仍感樂觀。業績股方面，IBM將於收市後公布業績。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障　股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部　iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點　港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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