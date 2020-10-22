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【美股市況】道指轉跌　Tesla升幅蒸發　首領失業救濟、成屋銷售勝預期（不斷更新）

即市財經 22:39 2020/10/22

分享：

美股動態不斷更新

美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，眾議院議長佩洛西表示，會談仍然繼續，和特朗普政府有關刺激計劃的對話仍在正軌；很快將準備好在刺激法案上簽字。美國今日將公布上周首領失業救濟人數表現好過預期，持續申領人數亦繼續回落；稍後將公布9月成屋銷售數字。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【紓困方案】佩洛西與姆欽接近達成協議 國會表決或在大選之後

儲局褐皮書：美經濟增長輕微 就業市道疲

【Tesla業績】Tesla績勝預期連續5季實現盈利　維持今年交付量50萬輛目標

【美股焦點】可口可樂上季少賺33%　惟經調整EPS勝預期 股價盤前漲1.8%

即市走勢︰

【22︰38】美股跌幅擴大，道指跌82點，報28127點；納指跌0.58%。

【22︰21】美股轉跌，道指挫21點，報28169點；標指跌0.07%，報3433點；納指跌0.14%，報11468點。

【22︰00】美國9月成屋銷售為654伙，高於市場預期的630萬伙。

【21︰30】道指低開13點，報28197點，其後轉升34點。標指、納指分別升0.18%及0.41%。

【21︰06】道指期貨跌49點，報28085點；標指期貨跌0.21%，報3425點；納指期貨跌0.19%，報11668點。

【20︰37】【美國經濟】美國上周首領失業救濟人數78.7萬 少過預期 一文看清美國申領失業救濟人數

【20︰08】美股期貨續偏軟，道指期貨跌39點，報28095點。標指、納指期貨均跌逾0.1%。

【18︰42】道指期貨跌51點，報28083點；標指期貨跌0.16%，報3427點；納指期貨跌0.13%，報11676點。

【16︰12】Tesla（美︰TSLA）盤前升4.5%，報441.8美元。

【15︰59】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌113點，報28021點；標指期貨跌14點，報3418點；納指期貨跌53點，報11637點。

【15︰00】德股早段跌0.7%；英股跌0.4%；法股跌近0.5%。

【12︰00】道指期貨跌205點，報27929點；標指期貨跌26點，報3406點；納指期貨跌78點或近0.7%，報11613點。

【08︰05】Tesla（美︰TSLA）第3季收入87.7億美元，按年升39%，勝市場預期，盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，較預期的57美仙為高，連續第5個季度實現盈利。Tesla股價盤後升3.2%，報436.25美元。

【Tesla業績】Tesla績勝預期連續5季實現盈利　維持今年交付量50萬輛目標

道指跌97點港股ADR跌75點　紐約期油跌4%

 

-------------------------

10月21日（三）市況

美國新一輪刺激措施仍未見實質進展。焦點科技股陸續公布業績，Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶增長220萬戶，少過預期；電動車公司Tesla（美︰TSLA）將於美股收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅
道指 28,210 -0.3%
納指 11,484 -0.3%
蔚來 27.86 -0.4%
Tesla 422.64 +0.2%
蘋果 116.87 -0.5%
facebook 278.73 +4.2%
ZOOM 513.19 -4.4%
Palantir 9.21 -0.7%
Logitech 92.19 -0.5%
NETFLIX 489.05 -6.9%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】大摩：若美國大選民主黨獲勝　美聯儲有機會提早加息

【美國經濟】佩洛西：對紓困談判感樂觀 正草擬妥協方案

【美股焦點】納斯達克上季純利升76% 股價漲逾3%

【美股焦點】PayPal允許在平台上購買、銷售及持有加密貨幣

【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快　首成最大增長動力

【美國經濟】白宮幕僚長梅多斯︰冀兩日內達成紓困協議

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌97點，收報28210點，標指跌0.2%，收報3435點，納指跌0.3%，收報11484點。

【01︰26】道指反覆偏軟，最新跌44點，報28264點。

【00︰35】眾議院議長佩洛西表示，預計兩黨將達成刺激計劃協議，並指希望在11月初之前敲定刺激計劃協議。美走勢反覆，道指最新跌76點，報28232點；標指跌0.14%，報3438點。

【00︰00】Netflix（美︰NFLX）當前跌6.6%。

【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期　

【23︰44】美股走勢反覆，道指基本上抹平升幅，最新僅升3點，報28312點；納指升0.11%。

【22︰25】美股靠穩，道指漲115點，報28424點。

【21︰49】道指升81點，報28389點；標指升0.52%，報3460點；納指升0.72%，報11599點。

【21︰30】道指低開38點，報28270.66點；標指跌0.06%；納指升0.03%。Snap業績勝預期，股價飆22%。

【20︰26】現貨金價升15美元，報1920.78美元。

【19︰12】美股期貨仍缺方向，道期跌44點，報28138點；標指期貨跌0.06%；納指期貨升0.01%。

【18︰15】Snap（美︰SNAP）美股盤前漲20%。

【17︰34】道指期貨報28159點，跌23點；標指期貨跌0.03%，報3431點；納指期貨跌0.1%，報11649點。

【16︰26】美股期貨轉跌，道指期貨跌43點，報28139點；標指期貨跌5點，報3427點；納指期貨跌33點，報11627點。

【16︰15】績勝預期的Snap（美︰SNAP）盤前升24%，報35.3元。

【16︰15】Netflix（美︰NFLX）盤前跌5.2%，報498美元。

【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快　首成最大增長動力

【16︰12】歐洲股市下跌，德股跌0.8%，英股跌1.2%；法股跌0.9%。

【15︰59】美股期貨升幅收窄，道指期貨升67點，報28249點；標指期貨升8點，報3441點；納指期貨升9點，報11669點。

【15︰45】彭博引述消息人士報道，中國科技公司包括華為等已就美國芯片製造Nvidia（美：NVDA）擬收購日本軟銀集團旗下英國芯片設計商Arm，向內地監管機構表達強烈憂慮。

傳華為等中資科企遊說北京向Nvidia購Arm交易施壓

【15︰00】歐洲股市早段向好，德股升0.3%；英股升0.2%；法股升0.3%。

【12︰00】美股期貨續升，道指期貨升165點，報28347點；標指期貨升22點，報3454點；納指期貨升68點，報11729點。

【10︰25】內地電動車品牌蔚來汽車（美︰NIO）據報計劃自主研發自動駕駛計算晶片，而此前公司已成立獨立硬件團隊Smart HW。

【中概股】蔚來汽車據報計劃研發晶片　　

【08︰10】Snap（美︰SNAP）第三季收入按年增長52.2%至近6.8億美元，較市場預期的近5.6億美元為高，淨虧損2億美元，較去年同期淨虧損2.2億美元略為減少，經調整每股盈利1美仙，較市場預期的虧損5美仙為好。Snap股價盤後升24%，報35.29美元。

【美股業績】Snap業績勝預期上季收入增長5成　股價盤後升24%

【07︰40】Netflix（美︰NFLX）第3季收入按年升22.7%至64.36億美元，超過市過預估的63.8億美元；純利增18.7%至7.9億美元，每股盈利1.74美元，雖然按年增18.4%，但遜市場預期的2.13美元。Netflix盤後價急挫30.62美元或6%，報494.8美元。

【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期　盤後股價跌6%

道指升113點港股ADR微升9點　油價升逾1%

 

-------------------------

10月20日（二）市況

美國時間周二（香港時間明早）是兩黨紓困措施談判的死綫，美國財長姆欽將在出訪中東期間，與眾議院議長佩洛西繼續傾電話，縮小刺激方案的分歧，佩洛西昨指出，要看明天情況如何，讓我們要作個判斷，可能不同意這些問題或那些問題，但還要看一看，總體能不能有些進展。

佩洛西最新指出，談判有進展，並表示樂觀。道指隨即升幅擴大，最多升379點，高見28575點，納指及標指曾升1.3%及1.5%。道指收市升幅收窄至113點，收報28308點。

截至4：00 收市報 變幅
道指 28,308 +0.4%
納指 11,516 +0.3%
蔚來 27.95 +1.2%
Tesla 421.94 -2.1%
蘋果 117.51 +1.3%
ZOOM 537.02 -5.5%
Palantir 9.3 -2.8%
Logitech 92.64 +15.8%

數據：美國公布9月新屋開工數據：

9月數據 市場預測 實際 前期 修正
新屋動工 146.5萬 141.5萬 141.6萬 138.8萬
新屋動工（按月） +3.5% +1.9% -5.1% -6.7%
建築許可 152萬 155.3萬 147萬 147.6萬
建築許可（按月） +3% +5.2% -0.9% -0.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國經濟】刺激方案討論限期將至 特朗普﹕我想要的規模遠超2.2萬億

【美股焦點】Logitech上季盈利按年大增2.7倍 股價急漲17%

【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股

【美股分析】大摩：牛市來臨前標普500指數或再跌一成

【瞬間熊轉牛】炒友勁轉倉2560億元　納指期貨好倉規模金融海嘯以來最勁

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升113點，收報28308點，標指升0.5%，收報3443點，納指升0.3%，收報11516點。

【01︰30】佩洛西最新指出，談判有進展，並表示樂觀。道指曾升366點。

【23︰35】Google面臨美國司法部起訴，因其涉嫌違法反壟斷法，股價一度升1.6%，其後走勢靠穩，跌0.2%。

【23︰34】Logitech業績佳，股價大升17.2%。

【美股焦點】Logitech上季盈利按年大增2.7倍 股價急漲17%

【23︰30】特朗普在今天出席Fox新聞節目《Fox and Friends》時表示，他想要的刺激經濟方案規模遠超過民主黨人所提出的2.2萬億美元金額，但他亦提到，不是每位共和黨黨員都同意他的看法。他指，在法案中所花的錢最後都會回到政府，他認為「這樣比美國人一直忍受失業和財困等問題都要好」。但他重申，不認同佩洛西的2.2萬億法案中所列舉的部分措施。

道指升145點。

【21︰30】資金觀望財政刺激措施，美股開市僅反彈50點或0.2%，其後升逾百點，納指升0.6%。

【21︰00】特朗普對Fox新聞說，如果白宮就刺激方案達成協議，共和黨參議院領袖麥康奈爾會支持。麥康奈爾一直是民主黨2.2萬億紓困措施的最大阻力。

道指升122點。

【20︰30】美國公布9月新屋開工數據，僅錄141.5萬，差過市場預期；道指期貨升幅收窄，暫升87點，報28187點。

【19︰33】道指期貨升200點。

【18︰02】道期期貨升152點，報28252點。

【16︰25】道指期貨升139點，報28239點；標指期貨升21點，報3443點；納指期貨升82點，報11733點。

【15︰23】瑞銀（UBS）公布，第三季純利21億美元，按年大幅增長99%，高於市場預期賺15.7億美元。該行已撥出15億美元資本儲備用於回購股票，而且還撥出10億美元用於現金股息。

【滙豐同業】瑞銀第三季多賺99%　撥15億美元回購預計4月恢復派息

【15︰00】歐洲股市初段表現方面，德股跌0.3%；英股跌0.1%；法股升0.1%。

【14︰15】道指期貨升54點，報28154點；標指期貨升11點，報3433點；納指期貨升56點，報11706點。

【13︰25】摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。

【12︰35】高盛（美：GS）捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多時，外電引述消息，美國司法部將於數日內公布，高盛會支付20億美元（約155億港元）調查費，避免陷入美國刑事判決。

【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費　案件與香港也有關連？

【12︰20】Moderna（美：MRNA）行政總裁Stéphane Bancel表示，如果公司在11月公布的大型臨床試驗中獲得了積極的中期結果，美國政府可以在12月授權緊急使用其實驗性疫苗。

【新冠疫苗】Moderna CEO：如中期測試結果正面 12月或可獲緊急使用

【12︰00】道指期貨升104點，報28204點；標指期貨升15點，報3437點；納指期貨升66點，報11716點。

【06︰20】IBM（美︰IBM）收市後公布第三季業績，總收入175.6億美元，稍超市場預期的175.4億美元，經調整每股盈利2.58美元，按年跌3.7%，符預期。IBM公布業績後，盤後股價下跌2.6%，報122.24美元。

【美股業績】IBM連續第三季收入下跌　盤後股價跌逾2%

道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%

 

-------------------------

10月19日（一）市況

美股早段繼續反彈，美國眾議院議長佩洛西更就財政刺激方案提出最後48小時限期，並稱對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，不過，市場憂慮紓困措施無進展，美股尾市急挫，道指最多跌463點，納指更急挫1.8%。收市後傳出談判有進展的消息，道指期貨跌幅收窄至220點水平。

另外，美股即將進入業績期，其中IBM將於今日（19日）收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅
道指 28,195 -1.4%
納指 11,478 -1.7%
蔚來 27.64 -2.9%
Tesla 430.83 -2.0%
蘋果 115.98 -2.6%
ZOOM 568.34 +1.7%
Palantir 9.56 -1.5%
波音 167.17 -0.1%

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即市走勢︰

【06︰31】道指期貨升104點，納指期貨升0.5%。

【04︰19】佩洛西與財長姆努欽對話得進展，周二繼續談判。

【04︰00】道指收市跌410點或1.4%，收報28195點；標指跌1.6%，收報3426點；納指跌1.7%，收報11478點。

【03︰29】道指最多跌463點或1.6%，標指及納指最多跌1.8%。

【03︰00】恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.6%，德法跌0.4%及0.1%。

【22︰53】美股倒跌，道指跌26點或0.1%、納指挫27點或0.2%。

【21︰48】道指升89點或0.3%、納指揚95點或0.8%。

【21︰45】周二為刺激方案討論最後限期 佩洛西：仍對達成共識感到「樂觀」

【21︰30】美股三大指數開市報捷，道指報28694點，升88點或0.3%；納指上周五走低後，今日反彈，報11732點，升61點或0.5%。

【21︰15】萬國數據傳已通過上市聆訊

【21︰10】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰30】防毒軟件McAfee美國上市　今個星期四起交易

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障　股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部　iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點　港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩

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