【美股市況】道指挫逾200點後倒升　納指漲1%　紐約期油曾挫逾6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐洲疫情反彈，德國、法國宣布再實施封城措施，投資者恐慌情緒升溫。歐洲央行宣布維持利率不變；美國第三季度GDP按季升33.1%、上周初領失業救濟人數為75.1萬，表現均好過預期。另外，Facebook、亞馬遜、蘋果及Google母企Alphabet將公布季績。

焦點新聞︰

【美國經濟】美國第三季GDP按季升33.1% 好過預期 美股期貨轉升

【歐央行議息】歐洲央行維持利率不變 抗疫買債計劃起碼持續至明年6月

【美股焦點】Pinterest上季盈利遠超預期 盤後升3成

【美股焦點】eBay季績勝預期 股價盤後仍挫逾4%

即市走勢︰

【22︰55】疫情令德、法兩國再度封鎖，國際油價暴跌。紐約期油12月合約一度大跌6.6%，每桶低見34.92美元；最新跌幅仍達3.8%，報35.96美元。

【22︰00】美股早段表現反覆，道指轉升20點，納指升1%。

【21︰42】美股表現乏力，道指倒跌208點，報26311點；標指跌0.28%；納指升0.34%。

【21︰30】道指低開38點，報26480點；標指升0.27%；納指升0.78%。

【20︰40】【美國經濟】美國第三季GDP按季升33.1% 好過預期 美股期貨轉升

【19︰20】美股期貨升幅繼續收窄，道指期貨僅升61點，報26470點；納指期貨升0.78%。

【18︰28】道指期貨升幅收窄至131點，報26540點；標指期貨升0.64%，報3284點；納指期貨升0.9%，報11232點。

【16：05】歐洲股市早段向上，德股升近0.7%；英股升近0.4%；法股升0.6%。

【12：01】美股期貨反彈，道指期貨升275點，報26684點；標指期貨升34點，報3297點；納指期貨升110點或約1%，報11243點。

【10：50】外電引述消息人士報道，Tiffany董事會同意全球最大奢侈品集團LVMH 調低收價作價，LVMH 將以每股131.5美元作價收購 Tiffany，較原先收購價135美元下調2.6%。

【LVMH購Tiffany】Tiffany 董事會傳批准LVMH 降價3%收購 交易料1月完成

【10：00】波音（Boeing，美：BA）周三表示，因疫情影響，飛機及旅行需求下跌，預計明年年底員工數目會減至13萬人，即再削約7000個職位。

【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人 股價重挫半成（第三版）

【10：00】圖片分享平台Pinterest上季業績理想，盤後股價升超過3成。Pinterest上季收入按年增58%至44.3億美元，好過市場預期的38.35億美元；經調整每股盈利13美仙，遠超市場預期的3美仙。

【美股焦點】Pinterest上季盈利遠超預期 盤後升3成

【09：40】百勝中國 （美︰YUMC） 公布第三季度業績，季度淨利潤為4.39億美元，較去年同期的2.23億美元增加96%，主要是由於經營利潤增長及美團點評 （03690） 的股權投資收益，經調整淨利潤為2.63億美元，按年增加17%，派息0.12美元。

百勝中國第3季淨利潤按年升96%股價升逾1% 要多謝美團點評？

【07：55】eBay（美︰EBAY）公布第3季業績，收入26億美元，按年升25%，較24.8億美元預期為高。盈利6.2億美元，按年升近2倍。每股盈利85美仙，較市場預期的76美仙高。eBay盤後跌4.2%，報51美元。

【美股焦點】eBay季績勝預期 股價盤後仍挫逾4%

道指瀉943點港股ADR跌451點 原油價格跌逾5%

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10月28日（三）市況

隨著歐洲疫情再轉差、德國與法國傳計劃再收緊防疫措施，美股三大指數繼續大幅向下，道指自9月23日升至10月12日高位，累升2074點，不過，其後至今累跌逾2200點，已跌凸。另外歐股當中則以德國股票及法國股票最弱勢，至少跌3%。美國今日將公布9月商品貿易帳、9月零售庫存數據，且看相關表現能否對股市帶來支持。

截至04：00 最新報 變幅 道指 26,519 -943 -3.4% 標指 3,271 -119 -3.5% 納指 11,004 -426 -3.7% 英國 5,582 -146 -2.6% 法國 4,571 -159 -3.4% 德國 11,560 -503 -4.2% 紐約期油 37.30 -2.25 -5.7% 現貨金 1,877 -34.50 -1.8% 美滙指數 93.43 +0.39 +0.4% 歐元 1.18 -0.4%

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌943點，收報26519點，標指跌3.5%，收報3271點，納指跌3.7%，收報11004點。

【23：36】道指最多跌884點，低見26579點。

【23：00】道指瀉逾800點或2.9%，報26665點、德國DAX指數則插4.4%。

【23：00】微軟業績指引未及預期 股價隨大市急跌

【22：55】波音料再炒人 明年底員工數目削減至13萬人 股價未見起色跌逾3%

【22：22】美股跌幅不斷擴大，道指瀉逾703點或2.6%，報26759點、標指挫87點或2.6%，報3302點、納指報11105點，瀉325點或2.9%。

【21：30】歐股重創，美股亦未止跌，道指連跌3日後，今日早段跌552點或2%，報26910點。標指、納指亦走低。

【20：44】道指期貨再跌逾500點。

【18：44】歐股甚為弱勢，德國DAX指數挫2.7%、法國CAC則跌2.5%。

【17：19】德國總理默克爾計劃收緊防疫措施，包括關閉酒吧、餐廳和休閒設施至到11月底。德國聯邦政府草案綱要文件指出，在德國許多地方已經不可能進行有效的接觸者追蹤，如果不實施進一步的限制，感染數量的指數級成長將在數周內令衛生系統不堪重負，並導致重病和死亡人數大幅增加。德國股市跌逾3%。

【16︰25】美股期貨跌幅再擴大，道指期貨跌432點，報26933點；標指期貨跌45點，報3337點；納指期貨跌133點或逾1.1%，報11454點。

【16︰18】歐洲股市早段下挫，德股跌3.2%；英股跌2.2%；法股跌3.3%。

【15︰20】道指期貨跌280點，報27085點；標指期貨跌29點，報3353點；納指期貨跌75點或近0.7%，報11512點。

【12︰30】美股期貨向下，道指期貨跌172點，報27193點；標指期貨跌21點，報3362點；納指期貨跌53點或0.4%，報11534點。

【10︰30】網上住宿租賃平台Airbnb宣布，選定在美國納斯達克交易所﹙Nasdaq﹚上市，但未透露上市時間表。

Airbnb選定納斯達克交易所上市 集資額或達233億元

【08︰45】路透報道，TikTok計劃在未來3年內聘請約3,000名工程師，其中大部分在歐洲、加拿大和新加坡。此舉反映，TikTok並未放棄擴張計劃。

TikTok未來3年擬聘3000工程師 拓歐洲、加拿大和新加坡市場

【08︰05】微軟（美︰MSFT）公布季績，微軟上季收入372億美元，按年升12%，較市場預期的358億美元為高，盈利按年升3成至139億美元，經調整後每股盈利1.82美元，勝市場預期的1.54美元。

【微軟業績】微軟業績指引未及預期 股價盤後跌逾1%

道指續跌222點港股ADR升100點 紐約期油升逾2%

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10月27日（二）市況

市場繼續憂慮美國疫情，加上紓困措施難大選前推出，壓抑美國經濟，拖累美股氣氛。美國9月耐用品訂單數值勝預期，按月增長1.9%。10月諮商會消費者信心指數為100.9，差過預期值102。焦點股瑞輝 （美︰PFE）、3M （美︰MMM）、AMD（美︰AMD）已公布業績。微軟（美︰MSFT）將於盤後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅 道指 27,463 -0.8% 納指 11,431 +0.6% 大摩 48.60 -3.4% 聯合航空 34.17 -3.3% 美國航空 11.23 -4.8% 達美航空 30.70 -3.9% 加勒比郵輪 57.42 -1.4% 嘉年華郵輪 13.75 -2.0% Tesla 424.68 +1.0% 蘋果 116.60 +1.3% facebook 283.29 +2.2% ZOOM 538.99 +4.1% Palantir 10.96 +10.2% 微軟 213.25 +1.5%

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焦點新聞︰

【美股焦點】AMD上季純利大增225% 落實350億美元收購賽靈思

【美國大選】貝萊德沽美元買亞洲貨幣 料選舉結果無阻美元貶值

【美股焦點】輝瑞上季調整後純利跌3% 股價跌逾1%

【美股焦點】3M上季收入增4.5% 業務持續改善

【LVMH收購Tiffany】雙方傳就收購繼續談判 Tiffany有望降價售予LVMH

【美股焦點】Shopify與TikTok合作拓展電商業務 股價漲逾4%

即市走勢︰

【04︰00】道指跌222點，收報27463點，標指跌0.3%，收報3390點，納指升0.6%，收報11431點。

【01︰02】道指反覆跌148點，報27536點；標指跌0.12%，報3396點；納指升0.58%，報11424點。

【00︰25】Shopify（美︰SHOP）宣布與TikTok合作，以幫助其100多萬商家在TikTok上更輕鬆地為自己的產品做廣告。Shopify股價漲4%，報1083.5美元。

【23︰36】亞馬遜（美︰AMZN）宣布，將招聘10萬個季節性職位，以應對即將到來的聖誕購物旺季期間的購物需求。

【23︰34】道指跌162點，報27522點；標指跌0.26%，報3392點；納指升0.42%，報11406點。

【22︰06】道指跌14點，報27670點；標指升0.09%，報3404點；納指升0.41%，報11405點。

【21︰30】道指低開34點，報27651點；標指升0.14%；納指升0.4%。

【20︰52】道指期貨升60點，報27641點。

【20︰50】【美國經濟】美國9月耐用品訂單按月升1.9% 好過市場預期

【17︰58】道指期貨持平，標指期貨升0.12%；納指期貨升0.29%。

【16：01】歐洲股市開市，德股升0.3%；英股升0.01%；法股跌近0.2%。

【12：07】道指期貨升43點，報27624點；標指期貨升4點，報3398點；納指期貨升5點，報11497點。

【11：40】拉斯維加斯金沙集團表示，正在考慮出售其位於拉斯維加斯的旗艦賭場資產，包括兩個度假村及大型會議中心。

【金沙股價】金沙股價跌3% 母企擬出售拉斯維加斯資產、料套現逾60億美元

【08：40】美國眾議院議長佩洛西與財政部長努欽通電後，仍未能就新刺激方案措施達成共識，意味方案難以於下周美國大選前通過。

美國經濟刺激措施方案談判仍未有成果 大選前通過機會進一步渺茫

【08：15】蘋果（美︰AAPL）據報正開發2款新耳機︰分別是第3代入門級的AirPods，以及第2代AirPods Pro，並指蘋果計劃明年推出。

【美股焦點】蘋果傳明年推新一代AirPods及AirPods Pro

道指挫650點港股ADR跌152點 油價跌逾3%

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10月26日（一）市況

美股跌逾900點，失守28000關。美國單日確診人數破紀錄，以及美國白宮幕僚長梅多斯表示，特朗普政府不再控制疫情，觸發市場憂慮。另外，中國連環出招反擊美國，道指成份股跌幅最大的是波音，波音防務受中國制裁，波音股價亦跌逾3%；另外，中國亦規定6間駐華美國媒體，申報人事及財務紀錄，中美角力升溫。

此外，新屋銷售等數據亦弱，消費股及高盛下跌亦壓抑大市。美股亦留意紓困措施談判，但仍然無實質進展。

滙市稍見波動，美滙指數升0.3%，人民幣大跌431點子或0.64%，歐元跌0.4%。芝加哥聯儲行全國經濟活動指數9月僅報0.27，低於預期的0.73。

港股假期休市，本港投資者有兩大事件需要留意，（1）中國公布制裁對台售武器企業，道指期貨最多跌345點，（2）中國十四五規劃，工信部稱，積極考慮將5G、集成電路、生物醫藥等重要領域納入十四五國家專項規劃。至於螞蟻招股前夕，香港繼續接錢，金管局假期再接31億，單日計注資300億破「單日」紀錄。

截至4：00 收市報 變幅 道指 27,685 -2.3% 納指 11,358 -1.6% 聯合航空 35.34 -7.0% 美國航空 11.80 -6.3% 達美航空 31.94 -6.1% 加勒比郵輪 58.25 -9.7% 嘉年華郵輪 14.03 -8.7% Tesla 420.28 -0.1% 蘋果 115.05 0.0% facebook 277.11 -2.7% ZOOM 517.79 +1.2%

港股ADR

截至04：00 折算收報（港元） 與港收市價比較 騰訊ADR 562.63 +0.2% 阿里巴巴ADR 297.43 -0.2% 網易ADR 134.41 -0.9% 京東ADR 315.50 -0.2% 百濟神州ADR 179.63 +0.7% 滙豐ADR 32.13 -0.4% 國壽ADR 18.93 -0.8% 中移動ADR 50.69 -0.4%

焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻集團周二網上路演 傳A股IPO主要投資者提交報價每股68至69元人幣（第二版）

【螞蟻上市】井賢棟：歡迎全國社保基金繼續成為螞蟻集團股東

即時走勢：

【04：00】道指收報27685點，跌650點或2.3%，標指跌1.9%，收報3400點，納指跌1.6%，收報11358點。

【02：00】道指最多跌965點，現跌834點。

【01：31】道指午市跌幅擴大， 最多曾急瀉954點， 低見27380點，暫跌944點報27390點，跌幅3.3%；標指暫跌85點，報3379點；納指挫2.7%或315點，報11232點；10年期及30年期債息同跌逾5點子，報0.79厘及1.5828厘；美滙指數力守93上方。

【00：51】道指續跌逾820點，最多一度失守27500關，急瀉847點。美債創近兩周最大漲幅，10年債息曾跌逾5點子，低見0.79厘。

【00：24】道指續跌740點，最多一度瀉762點。

【00：00】歐洲收市下跌，德國跌3.7%，英法跌1.2%及1.9%。

【23：26】道指最多跌732點。

【22：55】道指跌634點，納指跌1.4%。

【22：43】波音現跌2.9%，最多跌3.1%，低見162.11美元。道指跌534點或1.9%，最多跌578點，納指跌0.8%，標指跌0.9%。

紐約油價亦跌3.3%，至38.55美元。

【22：04】道指最多跌477點，低見27885點，現跌408點，報27927點。

【21：30】道指跌329點，報28005點。

【19：01】道指期貨現跌235點，納指期貨跌77點，標指期貨跌28點。

【17：00】中國宣布將對台出售武器的波音防務、洛歇馬丁和雷神實施制裁，但未提及具體措施。道指期貨跌幅擴大

【11：00】工信部在網站稱，下一步積極考慮將5G、集成電路、生物醫藥等重要領域納入十四五國家專項規劃，進一步引導企業突破核心技術，加強關鍵技術及產品攻關，加強技術領域國際合作。

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10月23日（五）市況：

市場仍聚焦刺激措施方案談判進展，美國大選前最後一場總統辯論結束，惟未見金融市場有太大反應，白宮經濟顧問庫得洛表示，紓困措施目前無任何進展，特朗普指，民主黨佩洛西須讓步，才可達成協議。美國10月Markit製造業PMI略遜預期，惟服務業PMI表現勝預期。道指跌28點或0.1%，收報28335點，納指升0.4%。

截至4：00 收報 變幅 一周變幅 道指 28,335 -0.1% -0.9% 標指 3,465 +0.3% -0.5% 納指 11,548 +0.4% -1.1% google 1,632.98 +1.6% +4.2% 蘋果 115.04 -0.6% -3.3% TESLA 420.63 -1.2% +1.3% facebook 284.79 +2.4% +0.5% 亞馬遜 3,204.40 +0.9% -4.3% 微軟 216.23 +0.6% -1.6% Fastly 76.22 -3.8% -10.0% 波音 167.36 -1.0% 0.0% 聯合航空 38.01 +2.1% +11.3%

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焦點新聞︰

【美股焦點】股神昔日愛股問題纏身 富國銀行或出售資產管理部門

【美股焦點】吉利德新冠肺炎藥瑞德西韋獲FDA批准 股價盤前升近7%

即市走勢︰

【02︰43】道指跌78點；標指升0.06%；納指持平。

【23︰39】世界貿易組織數據顯示，今年第二季度全球服務貿易額按年下滑30%，創2008年至2009年國際金融危機以來最大跌幅。

【22︰41】美股表現反覆，道指轉跌8點，報28354點；標指跌0.14%，報3458點；納指跌0.2%，報11482點。

【21︰56】三大指數個別發展，道指期貨升32點，報28396點；標指升0.23%；納指跌0.17%。

【21︰55】美國10月Markit製造業PMI為53.3，遜預期。

【21︰30】道指高開45點，報28409點；標指升0.36%；納指升0.28%。英特爾跌10.6%，報48.21美元。

【20︰56】道期升86點，報28354點；標指期貨升0.33%；納指期貨升0.29%。

【19︰50】瑞信將英特爾（美︰INTC）目標價從70美元下調至65美元。

【18︰55】道指期貨升114點，報28382點；標指期貨升0.32%；納指期貨升0.14%。

【18︰11】美股期貨靠穩，道指期貨升83點，報0.29%；標指期升0.2%，報3456點；納指期貨升0.06%。

【16︰15】吉利德科學（Gilead 美︰GILD）盤前升6.8%，報64.81美元。

【16︰13】Intel（美︰INTC）盤前跌8.7%，報49.29美元。

【15︰57】道指期貨升45點，報28313點；標指期貨升4點，報3453點；納指期貨升18點，報11668點。

【15︰06】德股初段升近0.1%；英股升0.4%；法股升近0.3%。

【12︰19】道指期貨升11點，報28279點；標指期貨升2點，報3451點；納指期貨升17點，報11666點。

【12︰15】外媒報導指，美國富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）正研究把管理資產規模達到5,780億美元的資產管理業務出售，估值預計超過30億美元。

【美股焦點】股神昔日愛股問題纏身 富國銀行或出售資產管理部門

【11︰40】美國包括國務院在內的機構於7月發布了建議性警告，指新疆存在強迫勞動，生產用於美國太陽能電池板的多晶硅以及其他產品。

美國太陽能團體籲企業將供應鏈撤出中國 指新疆存在強迫勞動

【10︰10】陸金所控股（LUFAX，美：LU）於美國證交所發通告，陸金所將發行1.75億股ADS，兩股ADS將等如1股普通股，每股發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。

【陸金所上市】陸金所美國招股集資183億港元 平保股價逆市升（第三版）

【08︰25】美國藥廠吉利德科學（Gilead 美︰GILD）獲美國食品藥品管理局（FDA）批准其藥物瑞德西韋（Remdesivir），作為新冠肺炎的治療藥物。受消息刺激，吉利德股價盤後升7.1%，報64.98美元。

【美股焦點】吉利德新冠肺炎藥瑞德西韋獲FDA批准 股價盤後升7%

【08︰10】英特爾（Intel 美︰INTC）公布，第3季收入按年跌4.6%至183.3億美元，略高於市場預期的182.5億美元，經調整後每股盈利1.11美元，符預期，惟數據中心業務收入跌7%至59.1億美元，低於市場預期的62.1億美元。Intel股價盤後跌9.5%，報48.77美元。

【Intel業績】英特爾數據中心業務收入遜預期 股價盤後挫近一成

道指升152點港股ADR跌19點 油價反彈逾1%

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10月22日（四）市況

美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，眾議院議長佩洛西表示，會談仍然繼續，和特朗普政府有關刺激計劃的對話仍在正軌。數據方面，美國公布上周首領失業救濟人數表現好過預期，持續申領人數亦繼續回落；9月成屋銷售同樣好過市場預期。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,363 +0.5% 納指 11,506 +0.2% 波音 169.09 +3.2% 聯合航空 37.24 +4.8% 大摩 51.77 +2.8% 高盛 205.48 +1.3% google 1,606.66 +1.3% Tesla 425.79 +0.7% 蘋果 115.75 -1.0% facebook 278.12 -0.2% ZOOM 520.54 +1.4% Palantir 9.69 +5.3% Logitech 89.09 -3.4% NETFLIX 485.23 -0.8%

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焦點新聞︰

【美股掘金】Tesla業績解讀 現金流改善、大行看法分歧 Cyber​​truck有望成新增長引擎

【紓困方案】佩洛西與姆欽接近達成協議 國會表決或在大選之後

儲局褐皮書：美經濟增長輕微 就業市道疲

【Tesla業績】Tesla績勝預期連續5季實現盈利 維持今年交付量50萬輛目標

【美股焦點】可口可樂上季少賺33% 惟經調整EPS勝預期 股價盤前漲1.8%

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升152點，收報28363點，標指升0.5%，收報3453點，納指升0.2%，收報11506點。

【01︰53】道指升145點，報28356點；標指升0.46%；納指升0.2%。

【01︰13】道指升72點，報28283點；標指升0.27%，報3444點；納指跌1點，報11483點。

【00︰06】McAfee（美︰MCFE）IPO首日低開7%，報18.6美元，其IPO發行價為每股20美元。

【23︰20】股市走勢反覆，道指轉升42點，標指漲0.1%

【22︰38】美股跌幅擴大，道指跌82點，報28127點；納指跌0.58%。

【22︰21】美股轉跌，道指挫21點，報28169點；標指跌0.07%，報3433點；納指跌0.14%，報11468點。

【22︰00】美國9月成屋銷售為654伙，高於市場預期的630萬伙。

【21︰30】道指低開13點，報28197點，其後轉升34點。標指、納指分別升0.18%及0.41%。

【21︰06】道指期貨跌49點，報28085點；標指期貨跌0.21%，報3425點；納指期貨跌0.19%，報11668點。

【20︰37】【美國經濟】美國上周首領失業救濟人數78.7萬 少過預期 一文看清美國申領失業救濟人數

【20︰08】美股期貨續偏軟，道指期貨跌39點，報28095點。標指、納指期貨均跌逾0.1%。

【18︰42】道指期貨跌51點，報28083點；標指期貨跌0.16%，報3427點；納指期貨跌0.13%，報11676點。

【16︰12】Tesla（美︰TSLA）盤前升4.5%，報441.8美元。

【15︰59】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌113點，報28021點；標指期貨跌14點，報3418點；納指期貨跌53點，報11637點。

【15︰00】德股早段跌0.7%；英股跌0.4%；法股跌近0.5%。

【12︰00】道指期貨跌205點，報27929點；標指期貨跌26點，報3406點；納指期貨跌78點或近0.7%，報11613點。

【08︰05】Tesla（美︰TSLA）第3季收入87.7億美元，按年升39%，勝市場預期，盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，較預期的57美仙為高，連續第5個季度實現盈利。Tesla股價盤後升3.2%，報436.25美元。

【Tesla業績】Tesla績勝預期連續5季實現盈利 維持今年交付量50萬輛目標

道指跌97點港股ADR跌75點 紐約期油跌4%

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10月21日（三）市況

美國新一輪刺激措施仍未見實質進展。焦點科技股陸續公布業績，Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶增長220萬戶，少過預期；電動車公司Tesla（美︰TSLA）將於美股收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,210 -0.3% 納指 11,484 -0.3% 蔚來 27.86 -0.4% Tesla 422.64 +0.2% 蘋果 116.87 -0.5% facebook 278.73 +4.2% ZOOM 513.19 -4.4% Palantir 9.21 -0.7% Logitech 92.19 -0.5% NETFLIX 489.05 -6.9%

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焦點新聞︰

【美國大選】大摩：若美國大選民主黨獲勝 美聯儲有機會提早加息

【美國經濟】佩洛西：對紓困談判感樂觀 正草擬妥協方案

【美股焦點】納斯達克上季純利升76% 股價漲逾3%

【美股焦點】PayPal允許在平台上購買、銷售及持有加密貨幣

【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快 首成最大增長動力

【美國經濟】白宮幕僚長梅多斯︰冀兩日內達成紓困協議

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌97點，收報28210點，標指跌0.2%，收報3435點，納指跌0.3%，收報11484點。

【01︰26】道指反覆偏軟，最新跌44點，報28264點。

【00︰35】眾議院議長佩洛西表示，預計兩黨將達成刺激計劃協議，並指希望在11月初之前敲定刺激計劃協議。美走勢反覆，道指最新跌76點，報28232點；標指跌0.14%，報3438點。

【00︰00】Netflix（美︰NFLX）當前跌6.6%。

【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期

【23︰44】美股走勢反覆，道指基本上抹平升幅，最新僅升3點，報28312點；納指升0.11%。

【22︰25】美股靠穩，道指漲115點，報28424點。

【21︰49】道指升81點，報28389點；標指升0.52%，報3460點；納指升0.72%，報11599點。

【21︰30】道指低開38點，報28270.66點；標指跌0.06%；納指升0.03%。Snap業績勝預期，股價飆22%。

【20︰26】現貨金價升15美元，報1920.78美元。

【19︰12】美股期貨仍缺方向，道期跌44點，報28138點；標指期貨跌0.06%；納指期貨升0.01%。

【18︰15】Snap（美︰SNAP）美股盤前漲20%。

【17︰34】道指期貨報28159點，跌23點；標指期貨跌0.03%，報3431點；納指期貨跌0.1%，報11649點。

【16︰26】美股期貨轉跌，道指期貨跌43點，報28139點；標指期貨跌5點，報3427點；納指期貨跌33點，報11627點。

【16︰15】績勝預期的Snap（美︰SNAP）盤前升24%，報35.3元。

【16︰15】Netflix（美︰NFLX）盤前跌5.2%，報498美元。

【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快 首成最大增長動力

【16︰12】歐洲股市下跌，德股跌0.8%，英股跌1.2%；法股跌0.9%。

【15︰59】美股期貨升幅收窄，道指期貨升67點，報28249點；標指期貨升8點，報3441點；納指期貨升9點，報11669點。

【15︰45】彭博引述消息人士報道，中國科技公司包括華為等已就美國芯片製造Nvidia（美：NVDA）擬收購日本軟銀集團旗下英國芯片設計商Arm，向內地監管機構表達強烈憂慮。

傳華為等中資科企遊說北京向Nvidia購Arm交易施壓

【15︰00】歐洲股市早段向好，德股升0.3%；英股升0.2%；法股升0.3%。

【12︰00】美股期貨續升，道指期貨升165點，報28347點；標指期貨升22點，報3454點；納指期貨升68點，報11729點。

【10︰25】內地電動車品牌蔚來汽車（美︰NIO）據報計劃自主研發自動駕駛計算晶片，而此前公司已成立獨立硬件團隊Smart HW。

【中概股】蔚來汽車據報計劃研發晶片

【08︰10】Snap（美︰SNAP）第三季收入按年增長52.2%至近6.8億美元，較市場預期的近5.6億美元為高，淨虧損2億美元，較去年同期淨虧損2.2億美元略為減少，經調整每股盈利1美仙，較市場預期的虧損5美仙為好。Snap股價盤後升24%，報35.29美元。

【美股業績】Snap業績勝預期上季收入增長5成 股價盤後升24%

【07︰40】Netflix（美︰NFLX）第3季收入按年升22.7%至64.36億美元，超過市過預估的63.8億美元；純利增18.7%至7.9億美元，每股盈利1.74美元，雖然按年增18.4%，但遜市場預期的2.13美元。Netflix盤後價急挫30.62美元或6%，報494.8美元。

【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期 盤後股價跌6%

道指升113點港股ADR微升9點 油價升逾1%

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10月20日（二）市況

美國時間周二（香港時間明早）是兩黨紓困措施談判的死綫，美國財長姆欽將在出訪中東期間，與眾議院議長佩洛西繼續傾電話，縮小刺激方案的分歧，佩洛西昨指出，要看明天情況如何，讓我們要作個判斷，可能不同意這些問題或那些問題，但還要看一看，總體能不能有些進展。

佩洛西最新指出，談判有進展，並表示樂觀。道指隨即升幅擴大，最多升379點，高見28575點，納指及標指曾升1.3%及1.5%。道指收市升幅收窄至113點，收報28308點。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,308 +0.4% 納指 11,516 +0.3% 蔚來 27.95 +1.2% Tesla 421.94 -2.1% 蘋果 117.51 +1.3% ZOOM 537.02 -5.5% Palantir 9.3 -2.8% Logitech 92.64 +15.8%

數據：美國公布9月新屋開工數據：

9月數據 市場預測 實際 前期 修正 新屋動工 146.5萬 141.5萬 141.6萬 138.8萬 新屋動工（按月） +3.5% +1.9% -5.1% -6.7% 建築許可 152萬 155.3萬 147萬 147.6萬 建築許可（按月） +3% +5.2% -0.9% -0.5%

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焦點新聞︰

【美國經濟】刺激方案討論限期將至 特朗普﹕我想要的規模遠超2.2萬億

【美股焦點】Logitech上季盈利按年大增2.7倍 股價急漲17%

【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選 利好亞洲股

【美股分析】大摩：牛市來臨前標普500指數或再跌一成

【瞬間熊轉牛】炒友勁轉倉2560億元 納指期貨好倉規模金融海嘯以來最勁

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升113點，收報28308點，標指升0.5%，收報3443點，納指升0.3%，收報11516點。

【01︰30】佩洛西最新指出，談判有進展，並表示樂觀。道指曾升366點。

【23︰35】Google面臨美國司法部起訴，因其涉嫌違法反壟斷法，股價一度升1.6%，其後走勢靠穩，跌0.2%。

【23︰34】Logitech業績佳，股價大升17.2%。

【美股焦點】Logitech上季盈利按年大增2.7倍 股價急漲17%

【23︰30】特朗普在今天出席Fox新聞節目《Fox and Friends》時表示，他想要的刺激經濟方案規模遠超過民主黨人所提出的2.2萬億美元金額，但他亦提到，不是每位共和黨黨員都同意他的看法。他指，在法案中所花的錢最後都會回到政府，他認為「這樣比美國人一直忍受失業和財困等問題都要好」。但他重申，不認同佩洛西的2.2萬億法案中所列舉的部分措施。

道指升145點。

【21︰30】資金觀望財政刺激措施，美股開市僅反彈50點或0.2%，其後升逾百點，納指升0.6%。

【21︰00】特朗普對Fox新聞說，如果白宮就刺激方案達成協議，共和黨參議院領袖麥康奈爾會支持。麥康奈爾一直是民主黨2.2萬億紓困措施的最大阻力。

道指升122點。

【20︰30】美國公布9月新屋開工數據，僅錄141.5萬，差過市場預期；道指期貨升幅收窄，暫升87點，報28187點。

【19︰33】道指期貨升200點。

【18︰02】道期期貨升152點，報28252點。

【16︰25】道指期貨升139點，報28239點；標指期貨升21點，報3443點；納指期貨升82點，報11733點。

【15︰23】瑞銀（UBS）公布，第三季純利21億美元，按年大幅增長99%，高於市場預期賺15.7億美元。該行已撥出15億美元資本儲備用於回購股票，而且還撥出10億美元用於現金股息。

【滙豐同業】瑞銀第三季多賺99% 撥15億美元回購預計4月恢復派息

【15︰00】歐洲股市初段表現方面，德股跌0.3%；英股跌0.1%；法股升0.1%。

【14︰15】道指期貨升54點，報28154點；標指期貨升11點，報3433點；納指期貨升56點，報11706點。

【13︰25】摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。

【12︰35】高盛（美：GS）捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多時，外電引述消息，美國司法部將於數日內公布，高盛會支付20億美元（約155億港元）調查費，避免陷入美國刑事判決。

【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費 案件與香港也有關連？

【12︰20】Moderna（美：MRNA）行政總裁Stéphane Bancel表示，如果公司在11月公布的大型臨床試驗中獲得了積極的中期結果，美國政府可以在12月授權緊急使用其實驗性疫苗。

【新冠疫苗】Moderna CEO：如中期測試結果正面 12月或可獲緊急使用

【12︰00】道指期貨升104點，報28204點；標指期貨升15點，報3437點；納指期貨升66點，報11716點。

【06︰20】IBM（美︰IBM）收市後公布第三季業績，總收入175.6億美元，稍超市場預期的175.4億美元，經調整每股盈利2.58美元，按年跌3.7%，符預期。IBM公布業績後，盤後股價下跌2.6%，報122.24美元。

【美股業績】IBM連續第三季收入下跌 盤後股價跌逾2%

道指跌410點港股ADR跌125點 美滙指數跌近0.3%

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10月19日（一）市況

美股早段繼續反彈，美國眾議院議長佩洛西更就財政刺激方案提出最後48小時限期，並稱對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，不過，市場憂慮紓困措施無進展，美股尾市急挫，道指最多跌463點，納指更急挫1.8%。收市後傳出談判有進展的消息，道指期貨跌幅收窄至220點水平。

另外，美股即將進入業績期，其中IBM將於今日（19日）收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,195 -1.4% 納指 11,478 -1.7% 蔚來 27.64 -2.9% Tesla 430.83 -2.0% 蘋果 115.98 -2.6% ZOOM 568.34 +1.7% Palantir 9.56 -1.5% 波音 167.17 -0.1%

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即市走勢︰

【06︰31】道指期貨升104點，納指期貨升0.5%。

【04︰19】佩洛西與財長姆努欽對話得進展，周二繼續談判。

【04︰00】道指收市跌410點或1.4%，收報28195點；標指跌1.6%，收報3426點；納指跌1.7%，收報11478點。

【03︰29】道指最多跌463點或1.6%，標指及納指最多跌1.8%。

【03︰00】恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.6%，德法跌0.4%及0.1%。

【22︰53】美股倒跌，道指跌26點或0.1%、納指挫27點或0.2%。

【21︰48】道指升89點或0.3%、納指揚95點或0.8%。

【21︰45】周二為刺激方案討論最後限期 佩洛西：仍對達成共識感到「樂觀」

【21︰30】美股三大指數開市報捷，道指報28694點，升88點或0.3%；納指上周五走低後，今日反彈，報11732點，升61點或0.5%。

【21︰15】萬國數據傳已通過上市聆訊

【21︰10】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰30】防毒軟件McAfee美國上市 今個星期四起交易

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障 股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部 iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點 港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩