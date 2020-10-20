【美股市況】憂紓困措施無進展道指跌410點　收市後道指期貨倒升百點

▲ 美股動態不斷更新

美股早段繼續反彈，美國眾議院議長佩洛西更就財政刺激方案提出最後48小時限期，並稱對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，不過，市場憂慮紓困措施無進展，美股尾市急挫，道指最多跌463點，納指更急挫1.8%。收市後傳出談判有進展的消息，道指期貨跌幅收窄至220點水平。

另外，美股即將進入業績期，其中IBM將於今日（19日）收市後公布業績。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,195 -1.4% 納指 11,478 -1.7% 蔚來 27.64 -2.9% Tesla 430.83 -2.0% 蘋果 115.98 -2.6% ZOOM 568.34 +1.7% Palantir 9.56 -1.5% 波音 167.17 -0.1%

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即市走勢︰

【06︰31】道指期貨升104點，納指期貨升0.5%。

【04︰19】佩洛西與財長姆努欽對話得進展，周二繼續談判。

【04︰00】道指收市跌410點或1.4%，收報28195點；標指跌1.6%，收報3426點；納指跌1.7%，收報11478點。

【03︰29】道指最多跌463點或1.6%，標指及納指最多跌1.8%。

【03︰00】恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.6%，德法跌0.4%及0.1%。

【22︰53】美股倒跌，道指跌26點或0.1%、納指挫27點或0.2%。

【21︰48】道指升89點或0.3%、納指揚95點或0.8%。

【21︰45】周二為刺激方案討論最後限期 佩洛西：仍對達成共識感到「樂觀」

【21︰30】美股三大指數開市報捷，道指報28694點，升88點或0.3%；納指上周五走低後，今日反彈，報11732點，升61點或0.5%。

【21︰15】萬國數據傳已通過上市聆訊

【21︰10】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【19︰02】美股盤前維持強勢，道期仍升逾200點。

【18︰30】防毒軟件McAfee美國上市 今個星期四起交易

【18︰08】美股三大指數期貨盤前愈升愈有，納期升1.1%、道期升0.7%。

【16︰33】泛歐交易所（Euronext）通告，因應技術問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

【交易所死機】泛歐交易所技術故障 股票、衍生品暫停交易

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.2%，報120.4元。

【16︰14】Tesla（美︰TSLA）股價盤前升1.7%，報447.13美元。

【15︰33】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12上周預售，有最強蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤估計，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內的預購訂單達到170萬至200萬部，高過iPhone 11系列的50萬至80萬部 ，但低於iPhone 6系列的400萬部。

【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部 iPhone 12 Pro反應好過預期

【15︰03】美股期貨升幅擴大，道指期貨升240點，報28648點；標指期貨升32點，報3494點；納指期貨升127點，報11925點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【12︰05】美股期貨造好，道指期貨升166點，報28574點；標指期貨升22點，報3484點；納指期貨升88點，報11886點。

【11︰00】電動車新聞網站Electrek報道，Tesla（美︰TSLA）開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

道指上周五升112點 港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩