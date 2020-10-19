【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌3%　華為手機業務不滅有多大風險？

▲ 小米早市股價由升轉跌3%，花旗指出華為拆售榮耀將成小米顯著風險

華為禁令下，小米 （01810） 被視為華為危機受惠股，近月股價連番攀升，花旗最新發表報告就指，小米股價過去12個月累升一倍，很大程度分映外界預期小米可受惠於華為手機退出市場而增加市佔率，但市傳華為可能分拆副品牌「榮耀」，認為外界低估華為留在手機市場的可能性，將小米投資評級由買入大舉建至沽售，目標價降至19.3元。

小米今早開高走低，早市曾升3%，但接近中午收市股價轉跌3%，最新報22.45元，成交19億元。

榮耀和小米年內主力手機一覽

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花旗指，華為手機若能持續留在智能手機市場，將成為小米顯著的下行風險，而近期有報道指，華為考慮拆售榮耀品牌，而華為至今未有直接對消息置予可否。

花旗分析，榮耀手機和小米在內地市場直接對撼，兩者在市場定位、銷售渠道都有重疊。據IDC數據，榮耀手機今年上半年出貨2900萬部智能手機， 佔華為銷售的28%，80%榮耀手機都在內地銷售。

花旗預料，若榮耀手機退出市場，小米可以額外銷售1000萬至1500萬部手機，但若果榮耀留在市場，小米出貨量預測將下調5%至10%，小米中國月均活躍用戶減少10%，可令盈利跌10%至15%。

花旗表示，最新目標價相當於小米明年市銷率（股價除以營業額）的0.5倍，較預先估算的0.8倍為低，主要反映競爭環境變得不確定，最壞估算下，該行料榮耀若可留守智能手機市場，小米可低見17元。

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編輯：麥德銘