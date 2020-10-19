Tesla取消7日無條件退貨政策　不再無條件全額退款

▲ Electrek引述消息人士指，客戶若對Tesla車輛感到不滿意而想要退還貨品，現時會被轉介至Telsa的服務部門。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）為表現對Tesla的信心，一直推行7天無條件退貨政策，該政策指明，如果客戶對新Tesla車輛不滿意，可在7日內將車輛退回Tesla，而且獲無條件全額退款。不過，電動車新聞網站Electrek報道上周五（16日）報道，Tesla已在官網取消了有關政策。

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Electrek引述消息人士指，客戶若對Tesla車輛感到不滿意而想要退還貨品，現時會被轉介至Telsa的服務部門。目前仍未確定Tesla為何取消7天無條件退貨政策，但此項政策在Tesla推廣品牌初期，的確發揮了促銷作用，隨着品牌影響力不斷擴大，措施似乎已不太重要。

以往傳媒有何疑問，均會向Tesla的公關部門查詢，惟Tesla早前已解散美國總部的核心公關部門，只在歐洲、亞洲市場設立公關經理，工作內容僅為安排YouTuber試乘或舉辦促銷活動等。分析認為，Tesla此舉將造成更多的「資訊黑洞」（Black hole of information），容易混淆事實。

責任編輯：姚慧儀