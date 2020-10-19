【阿里巴巴9988】阿里斥280億元 取得高鑫零售控股權

阿里巴巴(09988)再出手擴大零售版圖!集團透過其子公司淘寶中國，投資總計約280億港元（36億美元）向Auchan Retail International S.A 及其附屬公司收購吉鑫控股的合共70.94％股權。吉鑫控股持有內地連鎖超市高鑫零售（06808）約51％股權，股份購買後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72％的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入賬至其財務報表中。

截至中午，阿里升1%報296.8元。高鑫大升18.2%報9.38元。

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完成交易後，淘寶中國將須按每股8.1元（為淘寶中國就股份購買應付的價格，較高鑫零售上個交易日收市價7.93元溢價2.1％）的要約價以現金就高鑫的全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約，根據該全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億港元收購其他股東持有的高鑫股份。阿里巴巴有意於要約截止後,維持高鑫零售上市地位。

阿里自2017年起成為高鑫零售戰略投資者。主席張勇形容，這是新零售戰略佈局中的重要一步，期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略，把握中國商超領域的發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。

截至今年6月，高鑫零售於中國共有481家大賣場及3家中型超市，未來將加強小型化和社區化線下店鋪佈局。

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