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【英國疫情】大曼徹斯特市長稱加資助才封城 約翰遜即課金

環球社會熱點 14:46 2020/10/19

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【英國疫情】大曼徹斯特12醫院爆滿 市長：加資助才封城

英國疫情迅速惡化，大曼徹斯特情況尤其嚴峻。英媒取得國民保健署（NHS）文件，指當地12間醫院已爆滿，用以治療新冠肺炎的病床即將用完。大曼徹斯特地方官員多次拒絕唐寧街將其警示級別上調至「非常高」，但醫療系統瀕臨崩潰成為他們妥協的壓力。

屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）表示，如果被迫關閉的酒吧、食肆等企業獲得更多津貼，才會實施最嚴厲的封鎖措施。貝安德已去信首相約翰遜、工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）等人，促請他們加大對大曼徹斯特的財政援助。

房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）回應稱，約翰遜政府希望與大曼徹斯特政府達成封城協議，願意為當地企業提供更多津貼。

英國市長反對封城 醫生焦急促Shut Up「醫院愈來愈爆」【下一頁】

曼徹斯特市長極力反對局部封城 寧攬炒全國一齊封【下一頁】

文件披露，大曼徹斯特城市索爾福德、Stockport及博爾頓的病床上周五（17日）已爆滿，沒有多餘病床接收新的病人。大曼徹斯特的情況與近日利物浦一樣，截至上周五，257張深切治療部病床中已用了211張，使用量高達82%。

文件出爐後的24小時，大曼徹斯特醫院再收多110宗新症至520宗，意味醫療系統承受的壓力再增。唐寧街要求當地立即採取最嚴厲的封鎖措施，但再次遭地方官員拒絕。

內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）周日（18日）與貝安德「開火」，指摘貝安德為「新聞發布會擺姿態」，不顧當地居民的生命安全。

英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）【下一頁】

倫敦警示升至「高級」 大曼徹斯特升至「非常高」未有定案【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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