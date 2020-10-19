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【旅遊氣泡】恢復航班有望帶動盈利 大和上調國泰目標價17%

股樓投資 12:58 2020/10/19

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大和發表研究報告指，國泰航空（00293）似乎已渡過最壞情況，預料未來逐步落實的更多「旅遊氣泡」協議將會提振情緒。並預計重組計劃可減低未來數年的成本支出，因此將其評級由「持有」上調至「買入」，並把目標價由5.9元，上調17%至6.9元。

大和指，繼香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」協議後，預計近期可能會再與日本、韓國及泰國等熱門旅遊地區達成類似協議。而在與新加坡的「旅遊氣泡」協議落實後，機票價格上升4成亦反映出旅行需求強勁，相信恢復航班能有助國泰增加盈利。

【大行點睇】咩事睇淡？花旗對小米評級　由「買入」一舉降至「沽售」詳情請看 [下一頁]

大和又指，現時國泰每月流失15億至20億元現金，預料重組計劃有助國泰在未來2至3年維持精簡的成本架構。即使恢復航班，估計國泰亦會將有限的運力集中在有盈利的航線上，因此預料明年經營成本將按年減20%。

【新股IPO】合景悠活3913今日起招股 入場費8212元 詳情請看 [下一頁]

該行預計，國泰營運難以在明年內回復疫前水平，但很大機會可收窄虧損，帶來入市機會，估計公司會在2022年恢復盈利，並下調公司2020至2021年的每股虧損3%至11%，以反映其重組計劃及國際旅行逐漸復甦。

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撰文 : 趙家盈

經濟 國泰航空（00293）

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