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【特朗普確診】華府專家福西：完全不感到意外

環球社會熱點 11:31 2020/10/19

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【特朗普確診】華府專家福西：完全不感到意外

美國總統特朗普與妻子梅拉尼婭早前確診新冠肺炎。華府抗疫專家福西坦言，對於特朗普確診完全不感到意外。福西指出，他看到特朗普被人群包圍，該些人又沒有佩戴口罩時，就憂慮特朗普可能會感染新冠肺炎。

特朗普14歲幼子巴倫一度確診 無病徵已痊癒（多圖） 【下一頁】

醫生公布連續數天病毒檢測陰性 特朗普聲稱自帶「免疫光環」 【下一頁】

福西周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被問及對於特朗普確診，有否感到意外。福西回應指：

「完全沒有。」（Absolutely not.）

福西指出，當他看到特朗普被大批人群包圍，人與人之間沒有距離，幾乎沒有人戴著口罩的情況下，就擔心特朗普會受感染。他指，然後可以肯定的是，事實證明那是一個超級傳播活動。

特朗普稱已免疫 自認比拜登有優勢 【下一頁】

特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」 【下一頁】

福西所指的，相信是9月底在白宮玫瑰園舉行最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，該活動多名美國政要都有出席，且大多沒有戴口罩，結果出現疫情大爆發，外界猜測儀式或成白宮群組疫情源頭。

責任編輯：林嘉莉

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