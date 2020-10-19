【中國經濟】中國國家統計局公布第三季GDP增4.9% IMF預期今年唯一有增長主要經濟體

中國經濟自新冠疫情後進一步復甦，今日（19日）中國國家統計局發佈一系列數據，包括第三季國內生產總值（GDP）增速為4.9%，比第二季時3.2%有上升，首三季的GDP增長為0.7%。第三季GDP增速比外界預期為低，例如金融資訊庫Wind Information則預計會有5.2%。

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國家統計局數據顯示，工業生產第三季度同比增長5.8%，比第二季度增加1.4%。服務業在第三季度增長4.3%，比第二季增加2.4%。零售業第三季增長0.9%，是今年首季度出現正數。

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全國城鎮調查失業率在9月為5.4%，為8月時下跌了0.2%。並指首三季，在新冠疫情下及複雜嚴峻的國內外環境，經濟增速由負轉正，巿場恢復動力及正增強。國際貨幣基金（IMF）預期中國將會是今年唯一經濟會有增長的主要經濟體，預前全年GDP增長為1.9%。

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責任編輯：鄭靜珊