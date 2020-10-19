【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業

美國總統大選11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登兒子被爆出醜聞。美國總統特朗普周日（18日）於競選集會上，批評拜登為腐敗政客，又形容拜登全家屬「犯罪企業」（criminal enterprise），其後更於網上表示拜登永不可能擔任總統。

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《紐約時報》早前報道，聲稱取得一些由拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）手提電腦而來的從未曝光電郵，揭發亨特從烏克蘭能源公司獲利，拜登則利用當時身為美國副總統權勢，施壓烏克蘭檢察部門放棄對該能源公司的調查。

特朗普（Donald Trump）周日於内華達州的競選集會上，數次讚揚《紐約時報》的報道，形容拜登一直都是個腐敗的政客（corrupt politician）。

特朗普又炮轟拜登及其家族：

而且就我而言，拜登家族就是犯罪企業，事實的確如此。 （And as far as I'm concerned, the Biden family is a criminal enterprise. It really is.）

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特朗普於社交媒體Twitter更發文，形容亨特的手提電腦對拜登全家而言都是災難，聲稱所有資料都是真實交易且不容抵賴，又指此事導致拜登永不可能擔任總統一職。

《紐約時報》報道事件後，聯邦當局正調查這些電子郵件外洩，是否與試圖控制選舉的外國情報部門有關。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普批評拜登為腐敗政客，又形容拜登全家屬「犯罪企業」。