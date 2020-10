【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業

美國總統大選11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登兒子被爆出醜聞。美國總統特朗普周日(18日)於競選集會上,批評拜登為腐敗政客,又形容拜登全家屬「犯罪企業」(criminal enterprise),其後更於網上表示拜登永不可能擔任總統。

《紐約時報》早前報道,聲稱取得一些由拜登(Joe Biden)兒子亨特(Hunter Biden)手提電腦而來的從未曝光電郵,揭發亨特從烏克蘭能源公司獲利,拜登則利用當時身為美國副總統權勢,施壓烏克蘭檢察部門放棄對該能源公司的調查。

特朗普(Donald Trump)周日於内華達州的競選集會上,數次讚揚《紐約時報》的報道,形容拜登一直都是個腐敗的政客(corrupt politician)。

特朗普又炮轟拜登及其家族:

而且就我而言,拜登家族就是犯罪企業,事實的確如此。

(And as far as I'm concerned, the Biden family is a criminal enterprise. It really is.)