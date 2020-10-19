【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片

▲ 德國網站WinFuture早前分享華為Mate 40 Pro渲染圖，新機將採用6.76吋OLED雙曲面屏幕，支援屏幕指紋識別。（WinFuture圖片）

華為將於10月22日晚上8時，發表最後一款採用自家高階麒麟9000處理器的Mate 40系列手機，有指該批處理器，是華為在美國實施制裁前，向台積電訂購的5nm製程8核心晶片。德國網站WinFuture周六（17日）率先分享華為Mate 40 Pro渲染圖，新機將採用6.76吋OLED雙曲面屏幕，呈雙挖孔設計，分辨率為2772×1344，支援屏幕指紋識別。

核心規格上，Mate 40 Pro處理器採用最強麒麟9000系列，是繼蘋果Apple A14 Bionic後，另一款採用5nm製程的流動處理器。華為消費者業務行政總裁余承東早前形容，發佈會將迎來「史上最強大的華為Mate」。

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Mate 40 Pro相機獲Leica加持，由三鏡頭組成，包括50MP主鏡頭、20MP超廣角和12MP長焦鏡頭，但就渲染圖所見，右上方還有一個剩餘鏡頭，估計是對焦模組。電池容量為4400mAh，支援65W超快閃充；歐洲版提供8GB RAM、256 GB ROM，中國版則最高提供12GB RAM。

華為Mate 40系列將會有4款機型，分別是Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate40 RS保時捷設計，當中到底有何亮點，就要等發佈會揭曉了。

責任編輯：姚慧儀