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【大行點睇】咩事睇淡？花旗對小米評級　由「買入」一舉降至「沽售」

股樓投資 11:15 2020/10/19

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花旗發表報告表示，將小米集團(01810)評級的投資評級，由原本「買入」一舉降至「沽售」，目標價由22.2元降至19.3元，與現價計大約有15%調整幅度。花旗指估值是基於明年預測市銷率0.5倍，在同業屬中下限估值水平。

該行指，由於市場估計小米競爭對手華為有退出智能手機市場的潛在風險，令投資者早已預期小米的市場份額有增加的可能性，推動其股價在過去一年已累積上升超過一倍。

惟花旗指出，市場低估了華為競爭力對小米集團的影響，加上市傳華為拆售子品牌榮耀，或將對小米造成顯著打擊。

該行預測，若榮耀退出市場，小米可額外取得1,000萬至1,500萬出貨量，但如果榮耀未考慮退出，小米則將面臨約5%至10%的出貨量下跌，並預期中國月活躍用戶的出貨量下跌，並預期中國月活躍用戶下跌10%、料淨利潤下滑10%至15%。

 

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