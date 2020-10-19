  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

即市財經 10:58 2020/10/19

分享：

外媒報道，Tesla開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

電動車新聞網站Electrek報道，Tesla開始將中國產的Model 3出口到歐洲，但公司原本否認有此計劃。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前堅稱上海工廠的生產是用來滿足本地需求，而非出口到其他市場。惟內地傳媒上月相繼報道，Tesla開始改變主意，將國產Model 3出口至歐洲市場的。

資料來源：網上圖片

報道指，目前已有消費者確認他們預定到了產自上海超級工廠的Model 3。歐洲的一位消費者預訂了一輛標準續航升級版Model 3，在發票上，他注意到了「Model 3—China」，意味著他所預訂的Model 3產自中國。

Tesla產品綫

    點擊圖片放大
    +2

Tesla雖然計劃在柏林超級工廠生產Model 3，供應歐洲市場，但工廠目前還在建設之中，尚未投產。Tesla加州費利蒙（Fremont） 目前專注生產Model Y，分析相信，柏林超級工廠生產建成前，Tesla也可能會從中國出口Model 3到歐洲。

相關文章：

【Tesla股價】大摩上調Tesla出貨量預期 惟目標價仍遠落後於現價

【Tesla股價】Ark Invest旗下主動型ETF減倉Tesla　拆股前曾唱好Tesla上望7000美元

【Tesla】「S3XY」外再添一員　Tesla擬推親民平價電動車Model 2

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

歐洲市場 馬斯克 電動車 柏林 上海 加利福尼亞 Tesla

上一篇文章

【林鄭專訪】桂山島填海解決香港房屋問題？　林鄭月娥：無聽中央講過、習主席表明保育很重要

下一篇文章

【新股IPO】合景悠活3913招股首日　半日孖展暫錄30億超購9.8倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌
【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？