【Tesla】中國產Model 3據報出口到歐洲市場

▲ 外媒報道，Tesla開始將中國產的Model 3出口到歐洲。

電動車新聞網站Electrek報道，Tesla開始將中國產的Model 3出口到歐洲，但公司原本否認有此計劃。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前堅稱上海工廠的生產是用來滿足本地需求，而非出口到其他市場。惟內地傳媒上月相繼報道，Tesla開始改變主意，將國產Model 3出口至歐洲市場的。

▲ 資料來源：網上圖片

報道指，目前已有消費者確認他們預定到了產自上海超級工廠的Model 3。歐洲的一位消費者預訂了一輛標準續航升級版Model 3，在發票上，他注意到了「Model 3—China」，意味著他所預訂的Model 3產自中國。

Tesla產品綫

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Tesla雖然計劃在柏林超級工廠生產Model 3，供應歐洲市場，但工廠目前還在建設之中，尚未投產。Tesla加州費利蒙（Fremont） 目前專注生產Model Y，分析相信，柏林超級工廠生產建成前，Tesla也可能會從中國出口Model 3到歐洲。

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編輯：吳敏芳